Российские оккупанты захватили СИЗО в Херсоне, — омбудсмен

По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения задержанных украинских граждан.

Российские военные захватили следственный изолятор в Херсоне и собираются содержать там незаконно задержанных местных жителей. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В здание Херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые лица из которого были эвакуированы к оккупации, ворвались рашистские военные. В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне", — написала Денисова.

Также омбудсмен отметила, что в Херсоне и населенных пунктах области российские захватчики пытаются ввести полицейский режим. На данный момент уже арестовано более 400 украинских граждан за сопротивление оккупационным властям.

"По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан. Преступные действия российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов", — подчеркнула Денисова.

Также она призвала международное сообщество учесть эти факты преступлений против мирных жителей при введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации.

Отметим, ранее о том, что в Херсоне российские оккупанты задержали 400 украинцев, сообщал Генштаб ВСУ. Гражданское население продолжает выходит на акции протеста против российской оккупации, в связи с этим россияне пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии.

Напомним, российские войска зашли на окраины Херсона и обстреляли многоэтажки 1 марта. В ночь на 2 марта российские захватчики объявили, что взяли город.

4 марта Россия собиралась инсценировать в Херсоне фейковый митинг якобы своих сторонников. Однако жители города и Херсонской области вышли на протесты против российской оккупации.

Более того, в Херсоне люди встречали "гуманитарную помощь" РФ с украинскими флагами.

5 марта появилась информация, что в город въезжают силы СОБР и Росгвардия. Обычно эти силовики не участвуют в военных действиях, а обеспечивают правопорядок.