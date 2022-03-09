Російські окупанти захопили СІЗО у Херсоні, — омбудсмен

За попередньою інформацією, СІЗО використовуватиметься для поміщення затриманих українських громадян.

Російські військові захопили слідчий ізолятор у Херсоні та збираються утримувати там незаконно затриманих місцевих жителів. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"До будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові. Наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні", — написала Денисова.

Також омбудсмен зазначила, що у Херсоні та населених пунктах області російські загарбники намагаються ввести поліцейський режим. Наразі вже заарештовано понад 400 українських громадян за опір окупаційній владі.

"За попередньою інформацією, СІЗО використовуватиметься для поміщення наших затриманих громадян. Злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", — підкреслила Денисова.

Також вона закликала міжнародну спільноту врахувати ці факти злочинів проти мирних жителів під час введення додаткових санкцій щодо Російської Федерації.

Зазначимо, раніше про те, що у Херсоні російські окупанти затримали 400 українців, повідомляв Генштаб ЗСУ. Цивільне населення продовжує виходити на акції протесту проти російської окупації, у зв'язку з цим росіяни намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого в Херсонську область введено підрозділи Росгвардії.

Нагадаємо, російські війська зайшли на околиці Херсона та обстріляли багатоповерхівки 1 березня. У ніч проти 2 березня російські загарбники оголосили, що взяли місто.

4 березня Росія збиралася інсценувати у Херсоні фейковий мітинг нібито своїх прихильників. Проте мешканці міста та Херсонської області вийшли на протести проти російської окупації.

Більше того, у Херсоні люди зустрічали "гуманітарну допомогу" РФ із українськими прапорами.

5 березня з'явилася інформація, що до міста в'їжджають сили СОБР та Росгвардія. Зазвичай ці силовики не беруть участь у воєнних діях, а забезпечують правопорядок.