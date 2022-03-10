Через пробки и блокпосты. Как эвакуировали медведей из "Белой скалы" на Западную Украину (фото)

Семь питомцев из медвежьего приюта "Белая скала" на Киевщине вывезли в партнерский реабилитационный центр для медведей "Домажир" во Львовской области. Фокус поговорил с Мариной Шквырей, зоологом и совладелицей приюта "Белая скала" украинского фонда Save Wild, о том, как это удалось сделать.

Утром 24 февраля, в день начала войны, Марина Шквыря поняла, что из-за обрушившихся на Украину российских снарядов персонал не сможет добраться до приюта для медведей "Белая скала", расположенного в Киевской области.

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"Мы с мужем забрали домашних животных — трех собак и четырех котов — и сразу же переехали в приют, чтобы заботиться о медведях", — рассказывает собеседница Фокуса.

Марина признается, что об эвакуации животных сначала речь не шла. В первые дни было важно лишь обеспечить их всем необходимым. К счастью, из-за тревожной информации о возможной агрессии РФ, появившейся задолго до вторжения, здесь успели подготовиться и сделать запасы провианта, так что корма для медведей было достаточно.

[ + – ] Так жили медведи из приюта "Белая скала" до войны. Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Так жили медведи из приюта "Белая скала" до войны. Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Так жили медведи из приюта "Белая скала" до войны. Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Так жили медведи из приюта "Белая скала" до войны. Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Так жили медведи из приюта "Белая скала" до войны. Фото предоставлены Мариной Шквырей

Риск и стресс. Как эвакуировать медведей под обстрелами

Помимо заботы о своих подопечных Марина Шквыря с мужем помогали Приюту для диких животных благотворительного фонда Wild Animal Rescue Натальи Поповой, расположенному по соседству.

"Они в это время как раз начали эвакуацию тех львов и тигров, которых уже ранее планировали отправить на реабилитацию в различные европейские центры. Это было необходимо в том числе и для того, чтобы уменьшить нагрузку по обеспечению питания, потому что сделать запасы корма для таких животных гораздо сложнее", — говорит Шквыря.

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Однако спустя неделю военная ситуация в регионе ухудшилась, оставаться на месте становилось все опаснее.

"В какую-то ночь недалеко от нашего приюта появилась колонна российской техники. Продвинуться ей, к счастью, не удалось, но мы решили, что риски слишком высоки", — вспоминает Марина. Если бы при обстрелах повредили вольеры и медведи выбрались на свободу, то под угрозой могли оказаться жители села. Поэтому как только реабилитационный центр "Домажир" согласился временно принять киевских медведей, приют "Белая скала" стал готовиться к эвакуации.

Владельцам приюта удалось найти волонтеров, согласившихся взять животных в свой гуманитарный конвой.

"Мы день варили транспортировочные клетки, смогли погрузить в машины пятерых медведей из семи и за сутки доехали в "Домажир", — рассказывает собеседница Фокуса. За это время сотрудники соседнего Приюта для диких животных помогли отправить оставшихся медведей с другой волонтерской группой. В итоге все питомцы "Белой скалы" благополучно добрались до Львовской области.

[ + – ] Так проходила эвакуация. Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Так проходила эвакуация. Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Так проходила эвакуация. Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Так проходила эвакуация. Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Так проходила эвакуация. Фото предоставлены Мариной Шквырей

"Надо понимать, что перевозка таких опасных животных даже в мирное время с учетом всех необходимых мер предосторожности — дело достаточно рискованное и стрессовое. Ее можно делать только с компетентной командой", — комментирует Марина Шквыря. По ее словам, с транспортировкой первой партии медведей были сложности, так как не хватало седативных препаратов, и пришлось обходиться без ветеринара, своими силами. С оставшимися двумя животными работала киевский ветеринарный врач Инна Васильсковская, так что их погрузка прошла легче.

Несмотря на то, что междугородние трассы в Украине сейчас перегружены, гуманитарные конвои продвигались достаточно быстро — по возможности люди старались их пропускать, блокпосты тоже удавалось проехать без проблем. Лишь один раз в Хмельницкой области потребовали предоставить доказательства того, что медведей имеют право перевозить, но все вопросы удалось решить.

[ + – ] Медведи на новом месте: в приюте "Домажир". Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Медведи на новом месте: в приюте "Домажир". Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Медведи на новом месте: в приюте "Домажир". Фото предоставлены Мариной Шквырей [ + – ] Медведи на новом месте: в приюте "Домажир". Фото предоставлены Мариной Шквырей

Сейчас киевские медведи обживаются на новой для себя территории.

"Три взрослых медведя пока отдыхают во внутренних вольерах, на улицу мы их еще не выпустили. Это связано и с их здоровьем, и с подготовкой самих вольеров. Но малышей и пару других взрослых медведей мы уже выпустили в большие вольеры, с ними все хорошо", — делится Марина Шквыря.

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Команда "Белой скалы" думает о том, чтобы эвакуировать несколько медведей еще дальше, в один из больших реабилитационных центров в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на "Домажир". При этом Марина уверяет, что как только война закончится, все мишки вернутся к себе домой, в Киевскую область.

Украинские зоопарки и зверинцы нуждаются в помощи

Тем украинцам, кто хочет хоть как-то помочь животным, Марина Шквыря советует искать информацию на странице общественной организации UAnimals.

Все внимание зоозащитников сосредоточено на заблокированных зоопарках, где существуют проблемы с поставкой кормов. К примеру, в ужасной ситуации оказались харьковские зоопарки — как государственный, так и частный "Фельдман Экопарк" (там под обстрелами уже погибли два кенгуру). В сложных условиях находится и зоопарк "12 месяцев" под Киевом, да и множество других зоопарков и зверинцев в разных регионах.

"Все зоопарки и приюты сейчас объединяют усилия, чтобы пробовать вывозить каких-то животных. Мы здесь тоже помогаем с координацией гуманитарной помощи для диких животных по всей Украине, насколько это получается", — уточняет зоолог.