Глава НАПК поблагодарил Сергея Шойгу за коррупцию в армии РФ (фото)
В направленном письме говорится, что защита танков изготовлена "из картонных лотков из-под яиц", а военные используют старую автомобильную технику.
Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу. В письме Глава НАПК выразил благодарность за личный вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе, сообщает пресс-служба НАПК.
Копии письма Новиков направил в Госдуму, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией РФ.
Среди свидетельств влияния коррупции на "боеспособность" российских войск в частности указаны следующие:
- Защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц.
- Бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, были одеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т.
- Использование для передвижения личного состава автомобилей ЗИЛ-130. Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации легкого современного вооружения.
Новиков отмечает, что что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".
Из-за риска того, что частный интерес российского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командования все еще крайне высок, Новиков предлагает дополнить памятник приведенной ниже пошаговой инструкцией.
В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:
- Добраться до ближайшего населенного пункта.
- Отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие.
- Извиниться за пересечение границы без паспортного контроля.
- Подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме.
- Ждать своего возвращения домой.
Председатель НАПК выразил надежду на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также отметил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в России еще есть иностранная компьютерная техника, позволяющая просматривать фотографии.
Ранее Фокус сообщал, что ЕС ввел санкции против Сергея Шойгу накануне начала войны. В настоящее время глава российского министерства обороны обещает продолжить боевые действия против Украины.