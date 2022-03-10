UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Российско-украинская война

Глава НАПК поблагодарил Сергея Шойгу за коррупцию в армии РФ (фото)

3616
НАПК, Шойгу, письмо, коррупция, танки, бронежилеты
Фото: РИА Новости | Сергей Шойгу

В направленном письме говорится, что защита танков изготовлена "из картонных лотков из-под яиц", а военные используют старую автомобильную технику.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу. В письме Глава НАПК выразил благодарность за личный вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе, сообщает пресс-служба НАПК.

Копии письма Новиков направил в Госдуму, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией РФ.

НАПК, Новиков, письмо, Шойгу, коррупция
Письмо председателя НАПК Александра Новикова

Среди свидетельств влияния коррупции на "боеспособность" российских войск в частности указаны следующие:

  • Защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц.
  • Бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, были одеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т.
  • Использование для передвижения личного состава автомобилей ЗИЛ-130. Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации легкого современного вооружения.

Новиков отмечает, что что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".

Из-за риска того, что частный интерес российского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командования все еще крайне высок, Новиков предлагает дополнить памятник приведенной ниже пошаговой инструкцией.

В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:

  • Добраться до ближайшего населенного пункта.
  • Отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие.
  • Извиниться за пересечение границы без паспортного контроля.
  • Подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме.
  • Ждать своего возвращения домой.

Председатель НАПК выразил надежду на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также отметил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в России еще есть иностранная компьютерная техника, позволяющая просматривать фотографии.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС ввел санкции против Сергея Шойгу накануне начала войны. В настоящее время глава российского министерства обороны обещает продолжить боевые действия против Украины.