Глава НАПК поблагодарил Сергея Шойгу за коррупцию в армии РФ (фото)

В направленном письме говорится, что защита танков изготовлена "из картонных лотков из-под яиц", а военные используют старую автомобильную технику.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу. В письме Глава НАПК выразил благодарность за личный вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе, сообщает пресс-служба НАПК.

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Копии письма Новиков направил в Госдуму, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией РФ.

[ + – ] Письмо председателя НАПК Александра Новикова

Среди свидетельств влияния коррупции на "боеспособность" российских войск в частности указаны следующие:

Защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц.

Бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, были одеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т.

Использование для передвижения личного состава автомобилей ЗИЛ-130. Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации легкого современного вооружения.

Новиков отмечает, что что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".

Из-за риска того, что частный интерес российского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командования все еще крайне высок, Новиков предлагает дополнить памятник приведенной ниже пошаговой инструкцией.

В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:

Добраться до ближайшего населенного пункта.

Отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие.

Извиниться за пересечение границы без паспортного контроля.

Подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме.

Ждать своего возвращения домой.

Председатель НАПК выразил надежду на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также отметил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в России еще есть иностранная компьютерная техника, позволяющая просматривать фотографии.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС ввел санкции против Сергея Шойгу накануне начала войны. В настоящее время глава российского министерства обороны обещает продолжить боевые действия против Украины.