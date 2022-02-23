ЕС введет санкции против министра обороны РФ Сергея Шойгу, — СМИ

Также Евросоюз планирует внести в "черный список" российских депутатов, пропагандистов, банки и "большую группу военных".

Европейский союз планирует ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу. Это будет ответом ЕС на российское признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и открытый ввод РФ на Донбасс. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

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По данным "Радио Свобода", кроме Шойгу в "черный список" ЕС также попадут: спикер российского МИД Мария Захарова, глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Санкции введут против 351 депутата Госдумы РФ, которые голосовали за признание "независимости" "Д/ЛНР", ряд банков, а также в отношении "большой группы военных".

Как сообщает The Wall Street Journal, под санкции попадет и так называемое "Агентство интернет-исследований". Эта организация более известна как российская "фабрика троллей" из Ольгино (район Санкт-Петербурга).

Всем, кто окажется в "черном списке" заморозят активы в Евросоюзе, а также запретят въезд в ЕС или транзит через его территорию.

О введении новых санкций и об их деталях ЕС официально объявит 23 февраля.

Как ранее писал Фокус, 22 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжение в Украину посредством признания псевдореспублик в ОРДЛО и заявлений президента РФ Владимира Путина, что так называемые "ДНР" и "ЛНР"должны занимать целые Донецкую и Луганскую области. В ответ на это, сказал Байден, США вводит первую волну антироссийских санкций.

Среди прочего, в "черный список" попали "Внешэкономбанк" и "Промсвязьбанк". Помимо этого ограничения будут наложены на суверенный долг РФ. Кроме того глава Байден заявил о возможности расширения ограничений в случае дальнейшей агрессии России.

Также отметим, что 23 февраля Верховная Рада Украины предложила Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против российских чиновников, которые голосовали за признание Россией "ЛДНР".

Напомним, из-за российской агрессии состояние самых богатых россиян в этом году упало на 33 миллиарда долларов, а эскалация конфликта в Украине может сделать их еще беднее.