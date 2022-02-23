ЄС запровадить санкції проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу, — ЗМІ

Також Євросоюз планує внести до "чорного списку" російських депутатів, пропагандистів, банки та "велику групу військових".

Європейський союз планує запровадити санкції щодо міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Це буде відповіддю ЄС на російське визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" та відкрите введення РФ на Донбас. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерело в Єврокомісії.

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За даними "Радіо Свобода", окрім Шойгу до "чорного списку" ЄС також потраплять: спікерка російського МЗС Марія Захарова, голова адміністрації президента РФ Антон Вайно, віцеспікер Держдуми Петро Толстой, голова телеканалу RT (Russia Today) Маргарита Симоньян та телеведучий Володимир Соловйов. Санкції введуть проти 351 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "незалежності" "Д/ЛНР", низки банків, а також щодо "великої групи військових".

Як повідомляє The Wall Street Journal, під санкції потрапить і так зване "Агентство інтернет-досліджень". Ця організація найвідоміша як російська "фабрика тролів" з Ольгіно (район Санкт-Петербурга).

Усім, хто опиниться у "чорному списку", заморозять активи в Євросоюзі, а також заборонять в'їзд до ЄС або транзит через його територію.

Про введення нових санкцій та їх деталі ЄС офіційно оголосить 23 лютого.

Як раніше писав Фокус, 22 лютого президент США Джо Байден заявив, що Росія почала вторгнення в Україну через визнання псевдореспублік в ОРДЛО та заяв президента РФ Володимира Путіна, що так звані "ДНР" і "ЛНР" мають займати цілі Донецьку та Луганську області. У відповідь на це, сказав Байден, США запроваджує першу хвилю антиросійських санкцій.

Серед іншого, до "чорного списку" потрапили "Внешэкономбанк" та "Промсвязьбанк". Крім цього, обмеження будуть накладені на суверенний борг РФ. Крім того, глава Байден заявив про можливість розширення обмежень у разі подальшої агресії Росії.

Також зазначимо, що 23 лютого Верховна Рада України запропонувала Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти російських чиновників, які голосували за визнання Росією "ЛДНР".

Нагадаємо, через російську агресію статки найбагатших росіян цього року впали на 33 мільярди доларів, а ескалація конфлікту в Україні може зробити їх ще біднішим.