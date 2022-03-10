Голова НАЗК подякував Сергію Шойгу за корупцію в армії РФ (фото)

У надісланому листі йдеться, що захист танків виготовлений "із картонних лотків з-під яєць", а військові використовують стару автомобільну техніку.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков подякував міністру оборони Росії Сергію Шойгу. У листі Глава НАЗК висловив подяку за особистий внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їх накопичення на кордоні, повідомляє прес-служба НАЗК.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Копії листа Новіков направив до Держдуми, Ради Федерації та Фонду боротьби з корупцією РФ.

[ + – ] Лист голови НАЗК Олександра Новікова

Серед свідчень впливу корупції на "боєздатність" російських військ зокрема вказано:

Захист російських танків Т-72 і Т-80, виготовлений із картонних лотків з-під яєць.

Бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, були одягнені на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля "Барнаул-Т".

Використання для пересування особового складу автомобілів ЗІЛ-130. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити підготовку з експлуатації легкого сучасного озброєння.

Новіков зазначає, що в картонних бронежилетах було заховано пам'ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах".

Через ризик того, що приватний інтерес російського солдата зберегти своє життя замість виконання наказів його командування все ще дуже високий, Новіков пропонує доповнити пам'ятку наведеною нижче покроковою інструкцією.

У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов'язаний:

Дістатися найближчого населеного пункту.

Відійти від техніки на безпечну відстань і кинути зброю.

Вибачитись за перетин кордону без паспортного контролю.

Зачекати українських військових, які дозволять зателефонувати мамі.

Чекати на своє повернення додому.

Голова НАЗК висловив надію на плідну співпрацю за наданими рекомендаціями. Він також зазначив, що листа було надіслано саме зараз, оскільки в Росії ще є іноземна комп'ютерна техніка, що дозволяє переглядати фотографії.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС запровадив санкції проти Сергія Шойгу напередодні початку війни. Наразі глава російського міністерства оборони обіцяє продовжити бойові дії проти України.