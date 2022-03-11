Метро-2022: как харьковчане обустроились в подземке, спасаясь от бомб россиян (фото)

Люди уносят с собой в подземку скромные пожитки и домашних животных.

Харьковское метро приютило тысячи горожан, которые спасаются от обстрелов. Не прекращающихся уже две недели. Как люди выживают в подземке, показали в серии снимков, опубликованных в телерам-канале Харьков NOW.

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На фотографиях видно, как люди обустроили спальные места на платформах, ступеньках и в вагонах метро. Многие забрали с собой в подземку домашних животных: кошек и собак.

На данный момент метро – самое надежное укрытие от бомбардировок, поэтому городские власти настоятельно рекомендуют жителям Харькова спасаться именно там. Однако теперь появилась еще одна весомая причина спуститься под землю, о которой в одном из последних обращений сказал городской голова Игорь Терехов.

По его словам, в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. Вражеские ракеты и снаряды разрушили более 400 многоэтажных жилых домов, и восстановить отопление в скором времени там не представляется возможным, несмотря на то, что коммунальщики работают, не покладая рук, и ремонтируют пробоины и порывы тепломагистралей.

"Спускайтесь в метро, спускайтесь в подвалы, в бомбоубежища. Мы сможем вас там обеспечить теплой одеждой, медикаментами, питанием, в том числе и горячим. Нам обязательно надо выдержать это испытание. Мы вместе! Мы харьковчане! Мы победим!", – заявил мэр.

Тем временем обстрел Харькова и других городов продолжается. Утром 11 марта снаряды попали в Оскольский психоневрологический интернат, где на момент взрыва находились 330 пациентов и 30 сотрудников. Только чудом никто не пострадал: все больные и работники заведения спустились в укрытие. Позже сотрудники ГСЧС показали результаты бомбардировки интерната, от которого мало что осталось.