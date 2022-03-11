ВС РФ обстреляли психоневрологический интернат на Харьковщине

Во время обстрелов внутри здания находились 330 человек. Сейчас количество пострадавших устанавливается.

Российские войска продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, школы, садики, больницы и жилые дома. 11 марта оккупанты разбомбили Оскольский психоневрологический интернат в Изюмском районе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Там зарегистрировано 403 подопечных. Успели эвакуировать в соседний интернат – 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находилось 330 человек! Из них малоподвижных – 50, передвигаются на колясках – 10 подопечных. Число пострадавших устанавливается", – написал он.

Чиновник подчеркнул, что это – военное преступление против мирного населения и геноцид украинской нации.

По его словам, сейчас самой критической точкой в области является Изюм.

"Вчера мы эвакуировали более 1600 человек из Изюма. Доставили гуманитарную помощь. Сегодня постараемся продолжить эвакуацию. Запланировано открытие "зеленых коридоров". Это город, который фактически уничтожили оккупанты за отказ сдаться врагу. Сейчас там нет воды, тепла, электричества и связи. Но эвакуация мирного населения происходила под обстрелы, российская сторона не придерживалась условий "зеленого коридора". И враг снова совершил жестокую атаку на мирных жителей", – рассказал руководитель ХОГА.

Что касается Харькова, то за прошедшие сутки ВС РФ обстреляли город приблизительно 90 раз из артиллерии. В частности, они "накрыли" район Пятихатки, где расположен Харьковский физико-технический институт. Ядерная установка "Источник нейтронов" полностью обесточена, а здание получило существенные повреждения.

Напомним, оккупанты продолжают геноцид жителей Мариуполя. Город каждые полчаса подвергается обстрелам, а вывезти мирных жителей российские войска не дают. В результате авиаудара по роддому погибли три человека, в том числе маленькая девочка. Пострадали беременные женщины, персонал и дети. Глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что российские войска разбомбили больницу. В результате обстрелов погибли уже около 1300 жителей города.