ЗС РФ обстріляли психоневрологічний інтернат на Харківщині

Під час обстрілів усередині будівлі перебувало 330 людей. Наразі кількість постраждалих встановлюється.

Російські війська продовжують обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури, школи, садочки, лікарні та житлові будинки. 11 березня окупанти розбомбили Оскольський психоневрологічний інтернат в Ізюмському районі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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"Там зареєстровано 403 підопічних. Встигли евакуювати до сусіднього інтернату – 73 особи, на момент поразки ворогом в інтернаті перебували 330 людей! Із них малорухливих – 50, пересуваються на візках – 10 підопічних. Число постраждалих встановлюється", – написав він.

Чиновник наголосив, що це – військовий злочин проти мирного населення та геноцид української нації.

За його словами, зараз найкритичнішою точкою в області є Ізюм.

"Учора ми евакуювали понад 1600 людей із Ізюма. Доставили гуманітарну допомогу. Сьогодні намагатимемося продовжити евакуацію. Заплановано відкриття "зелених коридорів". Це місто, яке фактично знищили окупанти за відмову здатися ворогові. Зараз там немає води, тепла, електрики та зв'язку. Але евакуація мирного населення відбувалася під обстріли, російська сторона не дотримувалася умов "зеленого коридору". І ворог знову вчинив жорстоку атаку на мирних жителів", — розповів керівник ХОДА.

Що стосується Харкова, то минулої доби ЗС РФ обстріляли місто приблизно 90 разів із артилерії. Зокрема, вони "накрили" район П'ятихатки, де розташовано Харківський фізико-технічний інститут. Ядерна установка "Джерело нейтронів" повністю знеструмлена, а будівля отримала істотні ушкодження.

Нагадаємо, окупанти продовжують геноцид мешканців Маріуполя. Місто кожні пів години зазнає обстрілів, а вивезти мирних жителів російські війська не дають. Унаслідок авіаудару по пологовому будинку загинули троє людей, у тому числі маленька дівчинка. Постраждали вагітні жінки, персонал і діти. Глава МЗС РФ Сергій Лавров визнав, що російські війська розбомбили лікарню. Внаслідок обстрілів загинули вже близько 1300 жителів міста.