Спасатели Харьковщины показали разрушения интерната ударами ВС РФ в Осколе

На момент атаки 330 пациентов и 30 сотрудников интерната находились в убежище.

Утром 11 марта российские захватчики прямым ударом боеприпаса разрушили пятиэтажное здание Оскольского психоневрологического интерната в Изюмском районе Харьковщины. Последствия атаки показала пресс-служба ГСЧС Украины.

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В результате взрыва разрушены конструкции здания на уровне второго и третьего этажей, а также зафиксировано несколько возгораний.

Только чудом удалось избежать жертв среди пациентов заведения, которых на момент атаки там числилось 330 (пожилые люди и инвалиды), а также среди 30 человек персонала. По информации спасателей, все они находились в укрытии.

"К месту происшествия в 07:30 выехали два оперативных отделения 60-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. Спасатели оперативно потушили очаги пожара, обследовали завалы и уцелевшие части здания на наличие людей", – говорится в сообщении.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, всего в заведении зарегистрировано 403 подопечных. В соседний интернат успели эвакуировать 73 человека. В Осколе оставались свыше 300 пациентов, из которых 50 – малоподвижные, еще 10 передвигаются на колясках.

Кроме интерната в Осколе разрушены пять домов мирных жителей. Пострадавших среди них не обнаружено. Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

Напомним, в Харькове задержали местного жителя, который за 40 тыс. гривен сдал врагу координаты хлебозавода "Салтовский" и завода ФЕД. Уже 1 марта ВС РФ нанесли артиллерийские удары рядом с одним из объектов, которые передал харьковчанин. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, он ответит за это преступление по всей строгости закона.