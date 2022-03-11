Житель Харькова продал координаты для артиллерии РФ за 40 тыс. грн, - Венедиктова

25 февраля задержанный получил звонок с предложением указать координаты завода ФЭД и хлебозавода, 1 марта по одному из объектов враг нанес удар.

В Харькове задержали жителя города, который за 40 тысяч гривен навел российскую артиллерию на хлебозавод "Салтовский" и завод ФЕД. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Указывается, что харьковчанин 25 февраля ответил на звонок, с неизвестного на тот момент, номера. Звонивший представился гражданином РФ. В ходе разговора он предложил передать жителю города электронные координаты хлебозавода и завода ФЭД.

"Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен", — пишет Венедиктова.

Уже 1 марта ВС РФ нанесли артиллерийские удары рядом с одним из объектов, которые передал харьковчанин. Генпрокурор также сообщила, что наводчик уже задержан и ответит за свои действия.

"Вот как вербуют: спутниковое слежение, шантаж, семью в заложники, идеологические соображения, могли бы вы подумать. Ага — 40 тысяч гривен… Цена твар*ки в базарный день", — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Добавим, что координаты завода ФЭД и хлебозавода "Салтовский" известны и так. Найти их расположение можно по поиску в Google картах.

[ + – ] Расположение хлебозавода

[ + – ] Расположение завода ФЭД

Напомним, 11 марта войска РФ обстреляли психоневрологический диспансер в Харьковской области. Во время обстрела внутри помещения находилось 330 человек, часть из них маломобильные.

По словам мэра города Терехова, с начала войны ВС РФ разрушили 400 многоэтажек в Харькове.