Мешканець Харкова продав координати для артилерії РФ за 40 тис. грн, — Венедиктова
25 лютого затриманий отримав дзвінок із пропозицією вказати координати заводу ФЕД та хлібозаводу, 1 березня по одному з об'єктів ворог завдав удару.
У Харкові затримали мешканця міста, яке за 40 тисяч гривень навів російську артилерію на хлібозавод "Салтівський" та завод ФЕД. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.
Вказується, що харків'янин 25 лютого відповів на дзвінок з невідомого на той момент номера. Той, хто дзвонив, представився громадянином РФ. У ході розмови він запропонував передати мешканцю міста електронні координати хлібозаводу та заводу ФЕД.
"Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію та отримує на банківську картку обіцяні 40 тисяч гривень", — пише Венедиктова.
Вже 1 березня ЗС РФ завдали артилерійських ударів поряд з одним із об'єктів, які передав харків'янин. Генпрокурор також повідомила, що навідника вже затримано та відповість за свої дії.
"От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім'ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б ви подумати. Ага — 40 тисяч гривень... Ціна тварини у базарний день", — підкреслила Ірина Венедиктова.
Додамо, що координати заводу ФЕД та хлібозаводу "Салтівський" відомі і так. Знайти їх розташування можна на пошуку в Google картах.
Нагадаємо, 11 березня війська РФ обстріляли психоневрологічний диспансер у Харківській області. Під час обстрілу всередині приміщення було 330 осіб, частина з них маломобільні.
За словами мера міста Терехова, з початку війни ЗС РФ зруйнували 400 багатоповерхівок у Харкові.