Мешканець Харкова продав координати для артилерії РФ за 40 тис. грн, — Венедиктова

25 лютого затриманий отримав дзвінок із пропозицією вказати координати заводу ФЕД та хлібозаводу, 1 березня по одному з об'єктів ворог завдав удару.

У Харкові затримали мешканця міста, яке за 40 тисяч гривень навів російську артилерію на хлібозавод "Салтівський" та завод ФЕД. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.

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Вказується, що харків'янин 25 лютого відповів на дзвінок з невідомого на той момент номера. Той, хто дзвонив, представився громадянином РФ. У ході розмови він запропонував передати мешканцю міста електронні координати хлібозаводу та заводу ФЕД.

"Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію та отримує на банківську картку обіцяні 40 тисяч гривень", — пише Венедиктова.

Вже 1 березня ЗС РФ завдали артилерійських ударів поряд з одним із об'єктів, які передав харків'янин. Генпрокурор також повідомила, що навідника вже затримано та відповість за свої дії.

"От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім'ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б ви подумати. Ага — 40 тисяч гривень... Ціна тварини у базарний день", — підкреслила Ірина Венедиктова.

Додамо, що координати заводу ФЕД та хлібозаводу "Салтівський" відомі і так. Знайти їх розташування можна на пошуку в Google картах.

[ + – ] Розташування хлібозаводу

[ + – ] Розташування заводу ФЕД

Нагадаємо, 11 березня війська РФ обстріляли психоневрологічний диспансер у Харківській області. Під час обстрілу всередині приміщення було 330 осіб, частина з них маломобільні.

За словами мера міста Терехова, з початку війни ЗС РФ зруйнували 400 багатоповерхівок у Харкові.