Рятувальники Харківщини показали руйнування інтернату ударами ЗС РФ в Осколі

На момент атаки 330 пацієнтів і 30 співробітників інтернату перебували в притулку.

Уранці 11 березня російські загарбники прямим ударом боєприпасу зруйнували п'ятиповерхову будівлю Оскільського психоневрологічного інтернату в Ізюмському районі Харківщини. Наслідки атаки показала пресслужба ДСНС України.

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Унаслідок вибуху зруйновано конструкції будівлі на рівні другого й третього поверхів, а також зафіксовано кілька загорянь.

Тільки дивом вдалося уникнути жертв серед пацієнтів закладу, яких на момент атаки там числилося 330 (літні люди й інваліди), а також серед 30 осіб персоналу. За інформацією рятувальників, усі вони перебували в укритті.

"До місця події о 07:30 виїхали два оперативні відділення 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Рятувальники оперативно загасили вогнища пожежі, обстежили завали та вцілілі частини будівлі на наявність людей", – ідеться в повідомленні.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, всього в закладі зареєстровано 403 підопічних. У сусідній інтернат встигли евакуювати 73 особи. В Осколі залишалися понад 300 пацієнтів, із яких 50 – малорухливі, ще 10 пересуваються колясками.

Окрім інтернату, в Осколі зруйновано п'ять будинків мирних мешканців. Постраждалих у тому числі не виявлено. Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, у Харкові затримали місцевого жителя, який за 40 тис. гривень здав ворогові координати хлібозаводу "Салтівський" і заводу ФЕД. Уже 1 березня ЗС РФ завдали артилерійських ударів поряд із одним із об'єктів, які передав харків'янин. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, він відповість за цей злочин за всією суворістю закону.