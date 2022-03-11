Метро-2022: як харків'яни облаштувалися в підземці, рятуючись від бомб росіян (фото)

Люди несуть із собою у підземку скромні пожитки та свійських тварин.

Харківське метро дало притулок тисячі городян, які рятуються від обстрілів. Тих, що не припиняються вже два тижні. Як люди виживають у підземці, показали у серії знімків, опублікованих у телеграм-каналі Харків NOW.

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На фотографіях видно, як люди облаштували спальні місця на платформах, сходах та вагонах метро. Багато хто забрав із собою в підземку домашніх тварин: кішок та собак.

Наразі метро – найнадійніше укриття від бомбардувань, тому міська влада наполегливо рекомендує жителям Харкова рятуватися саме там. Однак, тепер з'явилася ще одна вагома причина спуститись під землю, про яку в одному з останніх звернень сказав міський голова Ігор Терехов.

За його словами, найближчими днями очікуються сильні морози. Ворожі ракети та снаряди зруйнували понад 400 багатоповерхових житлових будинків, і відновити опалення незабаром там неможливо, попри те, що комунальники працюють не покладаючи рук, і ремонтують пробоїни та пориви тепломагістралей.

"Спускайтеся в метро, спускайтеся в підвали, в бомбосховища. Ми зможемо вас там забезпечити теплим одягом, медикаментами, харчуванням, зокрема й гарячим. Нам обов'язково треба витримати це випробування. Ми разом! Ми харків'яни! Ми переможемо!", — заявив мер.

Тим часом обстріл Харкова та інших міст триває. Вранці 11 березня снаряди влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат, де на момент вибуху перебували 330 пацієнтів та 30 співробітників. Тільки дивом ніхто не постраждав: усі хворі та працівники закладу спустилися в укриття. Пізніше співробітники ДСНС показали результати бомбардування інтернату, від якого мало що залишилося.