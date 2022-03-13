В Украине уберут часть блокпостов, чтобы разгрузить дороги, - Монастырский (видео)

Наличие огромного количества блокпостов мешает эвакуировать людей и препятствует нормальному движению автомобилей.

В Украине нужно наводить порядок с большим количеством блокпостов, которые препятствуют эвакуации людей из зоны боевых действий, а также мешают доставке гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов, а все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом, будет улучшено передвижение транспортных потоков в стране. Это сэкономит время, горючее, а главное силы и нервы наших людей", — заявил министр.

При этом блокпосты все же нужны для охраны стратегических дорог и инфраструктурных объектов. А проверка документов и транспорта на блокпостах — вполне обоснована в военное время, говорит Монастырский.

"Считаю вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города, при этом на выезд проверка будет только выборочной", — отметил чиновник.

Напомним, правительство публиковало рекомендации, как перемещаться по стране на транспорте во время военного положения.

Как сообщалось, нардепа Александра Куницкого 11 марта задержали в районе блокпоста и передали сотрудникам СБУ.