В Україні приберуть частину блокпостів, щоб розвантажити дороги, — Монастирський (відео)

Наявність величезної кількості блокпостів заважає евакуювати людей та перешкоджає нормальному руху автомобілів.

В Україні потрібно наводити лад з великою кількістю блокпостів, які перешкоджають евакуації людей із зони бойових дій, а також заважають доставці гуманітарної допомоги. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє пресслужба МВС.

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"Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, а всі, які до цього списку не увійдуть, будуть прибрані. Таким чином, буде покращено пересування транспортних потоків у країні. Це заощадить час, пальне, а головне сили та нерви наших людей", — заявив міністр.

При цьому блокпости все ж таки потрібні для охорони стратегічних доріг та інфраструктурних об'єктів. А перевірка документів та транспорту на блокпостах цілком обґрунтована у воєнний час, каже Монастирський.

"Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів та автотранспорту на в'їздах до міст, при цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, уряд публікував рекомендації, як пересуватися країною на транспорті під час воєнного стану.

Як повідомлялося, нардепа Олександра Куницького 11 березня затримали в районі блокпосту та передали співробітникам СБУ.