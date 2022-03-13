В Мелитополе назначенная оккупантами врио мэра объявила о включении российских телеканалов в городе (видео)

По словам Галины Данильченко, поставленной оккупантами во главе города, горожане испытывают "дефицит достоверной информации".

Глава оккупационной администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о том, что в городе начинают вещать российские пропагандистские каналы. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

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"На сегодняшний день мы ощущаем острый дефицит достоверной информации. Поэтому с сегодняшнего дня на территории Мелитополя и Мелитопольского района начинается цифровое вещание российских телеканалов", — заявила Данильченко.

Галина Данильченко была назначена россиянами врио мэра Мелитополя день назад, 12 марта 2022 года. Обозреватели отмечают, что задолго до войны у Данильченко были пророссийские взгляды. Галина Данильченко — в прошлом депутат Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока.

Ранее Фокус сообщал, что Мариуполь был полностью заблокирован российскими войсками, поэтому из города не смогли эвакуировать жителей. Город подвергался непрерывным бомбежкам российской авиацией.