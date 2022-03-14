В Украине на время войны сделали инсулин бесплатным: перечень аптек

По информации Минздрава, субъектам хозяйствования будут полностью возмещать стоимость препаратов из бюджета.

Правительство Украины внесло изменения в постановление Кабмина №854, согласно которым в период военного положения в Украине доплаты за препараты инсулина с пациентов не будут взиматься. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Так, согласно изменениям во время войны в Украине, субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации происходит полное возмещение стоимости препаратов инсулина из государственного бюджета. Доплата с пациентов — не взимается. Также частично возмещать стоимость препаратов инсулина или доплачивать за них аптечному учреждению не нужно.

Размер реимбурсации первичной упаковки торгового названия препарата инсулина определяется на уровне розничной цены первичной упаковки торгового названия препарата инсулина для всех категорий пациентов, предусмотренных Порядком, и типов и форм выпуска таких препаратов.

Ознакомиться с перечнем украинских аптек, в которых инсулин есть в наличии — можно по ссылке. В документе есть информация по каждому украинскому региону.

Ранее Фокус писал о том, как найти необходимые лекарства во время войны в Украине. Волонтеры также разработали специальную анкету для тех, кто нуждается в специфических, не легализованных лекарствах, которые сейчас особенно трудно достать.

Напомним, в РФ из-за действия санкций, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение армии РФ в Украину, зафиксирован рост цен на лекарства. Как сообщает Росстат, серьезно подорожали ряд медикаментов, за которыми специалисты ведут наблюдение.