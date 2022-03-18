Украинский рекордсмен по сборке кубика Рубика создал портрет Владимира Зеленского (видео)

Картина с изображением президента Украины состоит из 408 кубиков Рубика. До этого Александр Иванчак собирал портреты Майкла Джексона и Криштиану Роналду.

Рекордсмен Украины по сбору кубика Рубика Александр Иванчак создал портрет президента Украины Владимира Зеленского. Соответсвующее видео он выложил на своей странице в Instagram.

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Ролик с процессом создания портрета президента уже набрал более 200 тысяч просмотров. Картина с изображением Владимира Зеленского состоит из 408 кубиков Рубика. Ранее 22-летний парень собирал изображения с Майклом Джексоном, Уиллом Смитом, Криштиану Роналду, персонажами из "Гарри Поттерами" и другими звездами.

В 2021 году парень из Днепра установил рекорд по собиранию головоломки вслепую. Для того чтобы собрать кубик, ему понадобилось 16 секунд. Кроме того, на счету у Александра Иванчака более 20-ти рекордов.

Напомним, 14 марта в сети появилась онлайн-игра "Фермер угоняет танки" по мотивам войны в Украине. Задача игрока — угнать как можно больше вражеских танков и не попасть под обстрел. После завершения игры появляется надпись "Слава Украине".

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