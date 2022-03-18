Український рекордсмен зі збирання кубика Рубіка створив портрет Володимира Зеленського (відео)

Картина із зображенням президента України складається з 408 кубиків Рубіка. До цього Олександр Іванчак збирав портрети Майкла Джексона та Кріштіану Роналду.

Рекордсмен України зі збирання кубика Рубіка Олександр Іванчак створив портрет президента Володимира Зеленського. Відповідне відео він виклав на своїй сторінці в Instagram.

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Ролик із процесом створення портрета президента вже набрав понад 200 тисяч переглядів. Картина з зображенням Володимира Зеленського складається із 408 кубиків Рубика. Раніше 22-річний хлопець збирав зображення з Майклом Джексоном, Віллом Смітом, Кріштіану Роналду, персонажами з "Гаррі Поттера" й іншими зірками.

У 2021 році хлопець із Дніпра встановив рекорд зі збирання головоломки наосліп. Для того, щоб зібрати кубик, йому знадобилося 16 секунд. Крім того, на рахунку в Олександра Іванчака понад 20 рекордів.

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