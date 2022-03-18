Народного депутата будут судить за уклонение от налогов в 118 млн, — ГБР (фото)

Правоохранители утверждают, что арестовали более 500 квартир парламентария. Виновнику грозит штраф от 255 до 425 тысяч гривен или срок на 3 года с конфискацией имущества.

Действующего народного депутата Украины будут судить за уклонение от уплаты налогов в размере 118 миллионов гривен. В суд был направлен обвинительный акт в отношении одного из нардепов группы "За будущее". Он продавал недвижимость в Киевской области, при этом не был зарегистрирован как ФЛП или юридическое лицо. Имя депутата не называется. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Кроме того, арестовано более 500 квартир, которые народный избранник еще не успел продать. Ему грозит штраф от 255 до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Известно, что в течение 2012-2019 годов он продавал недвижимость в жилых домах на Петропавловской и Софиевской Борщаговках Киевской области. При этом депутат не был зарегистрирован как ФЛП или юридическое лицо. Все Доходы от продажи квартир и другой недвижимости народный избранник скрывал под видом реализации собственного имущества, а не предпринимательской деятельности. Это позволило снизить ставку налога со сделок с 18 до 5%, поэтому в госбюджет не поступило 118 млн. гривен налогов.

Депутата обвиняют в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, — ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Фото: ГБР [ + – ] Фото: ГБР

Напомним, 18 марта суд во Львове заочно арестовал народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Его разыскивает спецгруппа сотрудников СБУ и Офиса генпрокурора. Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Ранее, 1 марта Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что процесс привлечения к уголовной ответственности руководителей России начался. По ее словам, они будут арестованы Международным уголовным судом, как только выедут заграницу.