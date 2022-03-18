Народного депутата будут судить за уклонение от налогов в 118 млн, — ГБР (фото)
Правоохранители утверждают, что арестовали более 500 квартир парламентария. Виновнику грозит штраф от 255 до 425 тысяч гривен или срок на 3 года с конфискацией имущества.
Действующего народного депутата Украины будут судить за уклонение от уплаты налогов в размере 118 миллионов гривен. В суд был направлен обвинительный акт в отношении одного из нардепов группы "За будущее". Он продавал недвижимость в Киевской области, при этом не был зарегистрирован как ФЛП или юридическое лицо. Имя депутата не называется. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Кроме того, арестовано более 500 квартир, которые народный избранник еще не успел продать. Ему грозит штраф от 255 до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Известно, что в течение 2012-2019 годов он продавал недвижимость в жилых домах на Петропавловской и Софиевской Борщаговках Киевской области. При этом депутат не был зарегистрирован как ФЛП или юридическое лицо. Все Доходы от продажи квартир и другой недвижимости народный избранник скрывал под видом реализации собственного имущества, а не предпринимательской деятельности. Это позволило снизить ставку налога со сделок с 18 до 5%, поэтому в госбюджет не поступило 118 млн. гривен налогов.
Депутата обвиняют в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, — ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 18 марта суд во Львове заочно арестовал народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Его разыскивает спецгруппа сотрудников СБУ и Офиса генпрокурора. Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
Ранее, 1 марта Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что процесс привлечения к уголовной ответственности руководителей России начался. По ее словам, они будут арестованы Международным уголовным судом, как только выедут заграницу.