Народного депутата судитимуть за ухилення від податків у 118 млн, — ДБР (фото)

Правоохоронці стверджують, що заарештували понад 500 квартир парламентаря. Винуватцеві загрожує штраф від 255 до 425 тисяч гривень або строк на 3 роки з конфіскацією майна.

Чинного народного депутата України судитимуть за ухилення від сплати податків у розмірі 118 мільйонів гривень. До суду було направлено обвинувальний акт щодо одного з нардепів групи "За майбутнє". Він продавав нерухомість у Київській області, при цьому не був зареєстрований як ФОП чи юридична особа. Ім'я депутата не називається. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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Крім того, заарештовано понад 500 квартир, які народний обранець ще не встиг продати. Йому загрожує штраф від 255 до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Відомо, що упродовж 2012-2019 років він продавав нерухомість у житлових будинках на Петропавлівській та Софіївській Борщагівках Київської області. При цьому депутат не був зареєстрований як ФОП чи юридична особа. Усі доходи від продажу квартир та іншої нерухомості народний обранець приховував під виглядом реалізації власного майна, а не підприємницької діяльності. Це дозволило знизити ставку податку з операцій з 18 до 5%, тому до держбюджету не надійшло 118 млн гривень податків.

Депутата звинувачують у навмисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, яка займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, — ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України.

[ + – ] Фото: ДБР [ + – ] Фото: ДБР

Нагадаємо, 18 березня суд у Львові заочно заарештував народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Його розшукує спецгрупа співробітників СБУ та Офісу генпрокурора. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Раніше 1 березня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що процес притягнення до кримінальної відповідальності керівників Росії розпочався. За її словами, вони будуть заарештовані Міжнародним кримінальним судом, як тільки виїдуть за кордон.