На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака (видео)

Инцидент произошел этой ночью в результате обстрела региона российскими войсками.

В Сумах на химическом заводе "Сумыхимпром" ночью в понедельник, 21 марта, произошла утечка аммиака. Причиной повреждения резервуара с веществом стал обстрел со стороны российских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

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"В результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн", — написал чиновник.

В 4:31 глава ОГА сообщил, что на предприятии произошла утечка аммиака, а радиус зоны поражения составлял на тот момент около 5 километров. Уже спустя полчаса Живицкий уточнил, что радиус уменьшился до 2,5 километров, а под угрозой из-за направления ветра оказался не областной центр, а село Новоселица.

В 07:15 утечку, которая, по словам чиновника, была незначительной, локализовали, а уже в 07:50 полностью ликвидировали.

"На данный момент проводятся регламентные работы. Угрозы для населения нет", — написал глава ОГА.

Также чиновник добавил, что в результате инцидента травмы получил один работник предприятия.

Что делать при утечке аммиака

Аммиак является бесцветным газом с резким удушающим запахом, он хорошо растворяется в воде, взрывоопасен и токсичен. Это вещество легче воздуха, поэтому для защиты, по словам председателя ОГА, необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса аммиака:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

Первая помощь при отравлении аммиаком:

немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух;

перевозить пострадавшего необходимо в положении лежа

обеспечьте тепло и покой, дайте увлажненный кислород

по возможности, смойте осевший аммиак с тела, смените одежду

Напомним, 10 марта Служба безопасности сообщила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака под Харьковом с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила обеспокоенность возможным применением химического оружия в Украине со стороны РФ.