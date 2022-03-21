UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Российско-украинская война

На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака (видео)

226
суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы
Фото: Скриншот | В Сумах произошел выброс аммиака

Инцидент произошел этой ночью в результате обстрела региона российскими войсками.

В Сумах на химическом заводе "Сумыхимпром" ночью в понедельник, 21 марта, произошла утечка аммиака. Причиной повреждения резервуара с веществом стал обстрел со стороны российских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"В результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн", — написал чиновник.

суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы
суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы
суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы
суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы
суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы
суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы
суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы
суми, утечка аммиака, сумихімпром, аммиак чем опасен, химпром сумы, амиак, новоселиця, аммиак это, новоселица сумская область, новоселиця сумы

В 4:31 глава ОГА сообщил, что на предприятии произошла утечка аммиака, а радиус зоны поражения составлял на тот момент около 5 километров. Уже спустя полчаса Живицкий уточнил, что радиус уменьшился до 2,5 километров, а под угрозой из-за направления ветра оказался не областной центр, а село Новоселица.

В 07:15 утечку, которая, по словам чиновника, была незначительной, локализовали, а уже в 07:50 полностью ликвидировали.

"На данный момент проводятся регламентные работы. Угрозы для населения нет", — написал глава ОГА.

Также чиновник добавил, что в результате инцидента травмы получил один работник предприятия.

Что делать при утечке аммиака

Аммиак является бесцветным газом с резким удушающим запахом, он хорошо растворяется в воде, взрывоопасен и токсичен. Это вещество легче воздуха, поэтому для защиты, по словам председателя ОГА, необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса аммиака:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
  • выключить бытовые приборы и газ.

Первая помощь при отравлении аммиаком:

  • немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух;
  • перевозить пострадавшего необходимо в положении лежа
  • обеспечьте тепло и покой, дайте увлажненный кислород
  • по возможности, смойте осевший аммиак с тела, смените одежду

Напомним, 10 марта Служба безопасности сообщила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака под Харьковом с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила обеспокоенность возможным применением химического оружия в Украине со стороны РФ.