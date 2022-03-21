На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку (відео)

Інцидент стався цієї ночі через обстріл регіону російськими військами.

У Сумах на хімічному заводі "Сумихімпром" вночі у понеділок, 21 березня, стався витік аміаку. Причиною пошкодження резервуару з речовиною став обстріл російських військ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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"Унаслідок російського ворожого обстрілу пошкоджено резервуар з аміаком ємністю 50 тонн", — написав чиновник.

О 04:31 голова ОДА повідомив, що на підприємстві стався витік аміаку, а радіус зони ураження становив на той момент приблизно 5 кілометрів. Уже за півгодини Живицький уточнив, що радіус зменшився до 2,5 кілометрів, а під загрозою через напрям вітру опинився не обласний центр, а село Новоселиця.

О 07:15 витік, який, за словами чиновника, був незначним, локалізували, а вже о 07:50 повністю ліквідували.

"Наразі проводяться регламентні роботи. Загрози для населення немає", — написав голова ОДА.

Також чиновник додав, що внаслідок інциденту травми отримав один працівник підприємства.

Що робити при витоку аміаку

Аміак є безбарвним газом із різким задушливим запахом, він добре розчиняється у воді, вибухонебезпечний і токсичний. Ця речовина легша за повітря, тому для захисту, за словами голови ОДА, необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду аміаку:

щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор або радіо для отримання наступних інструкцій;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

Перша допомога при отруєнні аміаком:

негайно виведіть потерпілого на свіже повітря;

перевозити потерпілого необхідно у положенні лежачи

забезпечте тепло та спокій, дайте зволожений кисень

за можливості, змийте осілий аміак з тіла, змініть одяг

Нагадаємо, 10 березня Служба безпеки повідомила, що російські війська можуть готувати диверсії на складах аміаку під Харковом із метою дискредитації Збройних сил України.

Тим часом міністриня закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила занепокоєння можливим застосуванням хімічної зброї в Україні з боку РФ.