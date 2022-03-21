В Киеве и области снова вводят усиленный комендантский час: Кличко назвал сроки

Жители региона будут вынуждены провести полтора дня дома или в укрытиях в случае воздушной тревоги.

В Киеве и Киевской области с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта снова будет действовать усиленный комендантский час. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам главы города, с сегодняшнего вечера и до послезавтра магазины, аптеки, заправки и заведения работать не будут.

"Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", — сказал Кличко.

[ + – ] Пост Кличко

Также мэр добавил, что в результате обстрела Подольского района в воскресенье, 20 марта, были повреждены шесть жилых домов, из которых три стали "непригодны для жизни". Погибли восемь человек.

Кличко также сообщил, что в результате обстрела повреждения получили здания двух школ и двух детских садов.

Мэр Киева призвал горожан и жителей области не открывать окна, так как из-за пожаров и авиаударов в регионе наблюдается загрязнение воздуха. При выходе из дома Кличко посоветовал носить медицинский респиратор типа FFP2.

Глава города в очередной раз обратился к киевлянам с требованием не снимать и не выкладывать видео передвижения украинской военной техники, блокпостов и охраны стратегических объектов, чтобы этой информацией не мог воспользоваться противник.

Напомним, в прошлый раз усиленный комендантский час в Киеве действовал с 20:00 15 марта по 7:00 17 марта. Перед этим Кличко сообщил, что такое решение было одобрено военным командованием из-за сложной ситуации в городе в связи с полномасштабным вторжением войск РФ.

Ранее Фокус писал о том, как спасатели ликвидировали последствия обстрела торгового центра в Подольском районе.