У Києві й області знову вводять посилену комендантську годину: Кличко назвав терміни

Жителі регіону будуть змушені провести півтора дні вдома або в укритті в разі повітряної тривоги.

У Києві та Київській області з 20:00 21 березня до 07:00 23 березня знову діятиме посилена комендантська година. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За словами голови міста, із сьогоднішнього вечора і до післязавтра магазини, аптеки, заправки та заклади не працюватимуть.

"Тому прошу всіх залишатися вдома або в укриттях — за сигналом тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецпропусками", — сказав Кличко.

[ + – ] Допис Кличка

Також мер додав, що внаслідок обстрілу Подільського району в неділю, 20 березня, було пошкоджено шість житлових будинків, з яких три стали "непридатні для життя". Загинули вісім людей.

Кличко також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкодження отримали будівлі двох шкіл і двох дитячих садків.

Мер Києва закликав містян і мешканців області не відчиняти вікна, оскільки через пожежі й авіаудари в регіоні спостерігається забруднення повітря. При виході з дому Кличко порадив носити медичний респіратор FFP2.

Глава міста вкотре звернувся до киян із вимогою не знімати та не викладати відео пересування української військової техніки, блокпостів та охорони стратегічних об'єктів, щоб цією інформацією не міг скористатися противник.

Нагадаємо, минулого разу посилена комендантська година в Києві діяла з 20:00 15 березня по 7:00 17 березня. Перед цим Кличко повідомив, що таке рішення схвалено військовим командуванням через складну ситуацію в місті в зв'язку з повномасштабним вторгненням військ РФ.

Раніше Фокус писав про те, як рятувальники ліквідували наслідки обстрілу торгового центру в Подільському районі.