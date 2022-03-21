Ажиотаж на государственной границе Украины улегся, очередей нет, — Госпогранслужба

За прошлые сутки государственную границу пересекли в направлении выезда 47, в направлении въезда — почти 20 тысяч человек, тогда как в начале войны выезжало до 150 тыс людей в день.

Ажиотаж на западной границе Украины значительно сократился. В первые дни войны пункты пропуска в сторону Евросоюза ежедневно пересекали до 150 тысяч человек, а теперь суточный показатель в обе стороны упал до 66 тысяч, сообщает Госпогранслужба.

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30 тысяч из тех, кто переходил границу за прошлые сутки, 20 марта 2022 года, сделали это на польском участке. Сейчас практически на всех участках границы отсутствуют очереди из пешеходов и транспортных средств. Всего за 20 марта Украину покинули 47 тысяч, а въехали — почти 20 тысяч человек.

Днем ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре во Львове рассказал, что с начала полномасштабной войны почти 400 тысяч граждан вернулись в Украину, преимущественно мужчины.

4 марта 2022 года Андрей Демченко давал разъяснения Фокусу, мужчины каких профессий могут покинуть Украину во время войны.

Ранее украинские пограничники опровергли сообщение о выдаче административной справки о пересечении границе в Крым певице Алине Паш.