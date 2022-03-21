Ажіотаж на державному кордоні України зменшився, черг немає, — Держприкордонслужба

Минулої доби державний кордон перетнули в напрямку виїзду 47, у напрямку в'їзду — майже 20 тисяч людей, тоді як на початку війни виїжджало до 150 тис. людей на день.

Ажіотаж на західному кордоні України значно зменшився. В перші дні війни пункти пропуску до Євросоюзу щодня перетинали до 150 тисяч людей, а тепер добовий показник в обидві сторони впав до 66 тисяч, повідомляє Держприкордонслужба.

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30 тисяч із тих, хто переходив кордон минулої доби, 20 березня 2022 року, зробили це на польській ділянці. Наразі практично на всіх ділянках кордону відсутні черги пішоходів та транспортних засобів. Усього за 20 березня Україну покинуло 47 тисяч, а в'їхало — майже 20 тисяч людей.

Напередодні представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі у Львові розповів, що з початку повномасштабної війни майже 400 тисяч громадян повернулися в Україну, переважно чоловіки.

4 березня 2022 року Андрій Демченко давав роз'яснення Фокусу, чоловіки яких професій можуть покинути Україну під час війни.

Раніше українські прикордонники спростували повідомлення про видачу адміністративної довідки про перетин кордону в Крим співачці Аліні Паш.