Проект "Хлам": в Офисе генпрокурора мониторят выезд чиновников заграницу (видео)

По словам Ирины Венедиктовой, шесть нардепов, которые покинули Украину перед войной, могут быть привлечены к ответственности.

В Офисе генерального прокурора мониторят всех сотрудников министерств, судьей, правоохранителей и прокуроров, которые покинули страну. Шесть народных депутатов, которые выехали из Украины перед войной, могут быть привлечены к ответственности. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью изданию "Украинская правда".

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"Мы с первых дней мониторим кто куда выезжал. У меня есть такой проект под кодовым названием "хлам". Это депутаты, министерский и замминистерский корпус, судьи, правоохранители, прокуроры, высшие чиновники. У нас нет ресурса всех отслеживать, но топовый уровень мы пытаемся смотреть", — заявила Венедиктова.

Также Генеральный прокурор подтвердила, что из Украины выехало около 20 нардепов по разным причинам. Эти причины будут отрабатывать правоохранительные органы. Однако перспектива привлечения к ответственности может быть у шести избранников. Она добавила, что в Офисе генпрокура все выезды заграницу топ-чиновников фиксируются, в том числе, вывоз денег.

"Мы это все фиксируем. То, что сейчас не хватает следственного и оперативного ресурса, не значит, что они остались в нашей истории. Мы дела завели по тому, каким образом они выехали… Посмотрим, что правоохранители наработают, то и будет", — сказала глава ведомства.

Напомним, 21 марта в "Украинской правде" написали, что украинские бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы выехали из Украины после вторжения России. По информации журналистов, они уехали в Венгрию, при выезде из Украины, они не задекларировали наличные деньги. Однако на венгерской таможне оформили $17,6 млн. наличными.

Ранее, 15 марта сбежавгшего в Испанию Илью Киву лишили депутатского мандата. Он написал заявление о сложении депутатских полномочий. За такое решение проголосовали 355 нардепов.