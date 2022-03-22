Проєкт "Мотлох": в Офісі генпрокурора моніторять виїзд чиновників за кордон (відео)

За словами Ірини Венедіктової, шістьох нардепів, які покинули Україну перед війною, можуть притягнути до відповідальності.

В Офісі генерального прокурора моніторять усіх працівників міністерств, суддів, правоохоронців та прокурорів, які покинули країну. Шістьох народних депутатів, які виїхали з України перед війною, можуть притягнути до відповідальності. Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Українській правді".

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"Ми з перших днів моніторимо, хто куди виїжджав. У мене є такий проєкт під кодовою назвою "мотлох". Це депутати, міністерський та замміністерський корпус, судді, правоохоронці, прокурори, вищі чиновники. У нас немає ресурсу всіх відслідковувати, але топовий рівень ми намагаємося дивитися", — заявила Венедіктова.

Також Генеральна прокурорка підтвердила, що з України виїхало близько 20 нардепів з різних причин. Ці причини відпрацьовуватимуть правоохоронні органи. Однак, перспектива притягнення до відповідальності може мати шість обранців. Вона додала, що в Офісі генпрокурора всі виїзди за кордон топчиновників фіксуються, зокрема, вивезення грошей.

"Ми це все фіксуємо. Те, що зараз не вистачає слідчого та оперативного ресурсу, не означає, що вони залишилися в нашій історії. Ми справи порушили з того, яким чином вони виїхали... Подивимося, що правоохоронці напрацюють, те й буде", — сказала голова відомства.

Нагадаємо, 21 березня в "Українській правді" написали, що українські бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України після вторгнення Росії. За інформацією журналістів, вони поїхали до Угорщини, при виїзді з України вони не задекларували готівку. Проте на угорській митниці оформили $17,6 млн готівкою.

Раніше, 15 березня Іллю Киву, який втік до Іспанії, позбавили депутатського мандата. Він написав заяву про складання депутатських повноважень. За таке рішення проголосували 355 нардепів.