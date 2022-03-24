"Качественно отработал": под Харьковом оккупанты разгромили свои же позиции

Глава ОГА Олег Синегубов утверждает, что вертолет армии РФ обстрелял свои же позиции в районе населенного пункта Мала Рогань. Потери личного состава огромные.

Российские войска в Харьковской области потерпели очередное фиаско от самих себя, разгромив свои позиции, передает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", — написал Синегубов.

Он также выразил надежду, что ВС РФ так ошиблись не в последний раз.

"Наши же Вооруженные Силы Украины не теряют бдительности и защищают Харьковскую область!" — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские защитники уничтожили российский вездеход ДТ-30 "Витязь"

Напомним, войска РФ продолжают совершать военные преступления в Украине. К таким относится и сбрасывания бомб на село в Харьковской области, в результате чего погибли дети.