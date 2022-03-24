"Якісно відпрацював": під Харковом окупанти розгромили свої ж позиції

Голова ОДА Олег Синєгубов стверджує, що гелікоптер армії РФ обстріляв свої ж позиції в районі населеного пункту Мала Рогань. Втрати особового складу величезні.

Російські війська в Харківській області зазнали чергового фіаско від самих себе, розгромивши свої позиції, передає голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Вранці російський вертоліт "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ у Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ", — написав Синєгубов.

Він також висловив сподівання, що ЗС РФ так помилилися не востаннє.

"Наші ж Збройні Сили України не втрачають пильності та захищають Харківську область!" — зазначив чиновник.

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Нагадаємо, війська РФ продовжують чинити воєнні злочини в Україні. До таких належить і скидання бомб на село в Харківській області, внаслідок чого загинули діти.