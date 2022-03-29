В Донецке запасов воды осталось на две недели: из-за дефицита в городе отключат отопление

На сегодня в оккупированном городе подача холодной воды населению осуществляется раз в двое суток — с 19:00 до 21:00.

В оккупированном Донецке запасов воды осталось не более чем на 14 дней. Об этом предупредил "мэр" неподконтрольного Украине города Алексей Кулемзин.

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По его словам, из-за дефицита воды в Донецке со среды, 30 марта, отключают централизованное отопление.

Кулемзин предупредил, что в оккупированном городе сложилась критическая ситуация с водоснабжением, а запасов осталось не более чем на 14 дней.

"Мэр" неподконтрольного Украине населенного пункта заявил, что из-за обесточивания первого подъема Южно-Донбасского водовода жители Донецка получают воду из резервного водохранилища.

"Некоторые районы города полностью остались без центрального водоснабжения. Катастрофическая нехватка воды обусловила переход на сокращенный график ее подачи населению. Однако и это не решило проблему", — продолжил коллаборант в своем Telegram.

Отключение централизованного отопления в Донецке Кулемзин объяснил тем, что это "вынужденная мера", которая позволит не расходовать оставшийся запас воды для ежедневной подпитки тепловых сетей.

По состоянию на сегодняшний день, в оккупированном городе подача холодной воды населению осуществляется раз в двое суток — с 19:00 до 21:00. На похожий график перешли оккупационные власти соседней Макеевке. Жители города-спутника Донецка холодную воду получают в течение четырех часов в сутки.

Напомним, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения сотни тысяч жителей Донбасса остались без холодной воды. В результате обстрелов в районе насосной станции Южнодонбасского водопровода водоснабжения лишились 44 населенных пункта.

Также Госэкоинспекция сообщала, что ежедневно оккупанты воруют украинскую воду на 30 млн гривен. По данным ведомства, из-за захвата оккупантами гидротенических сооружений Северо-Крымского канала Киев потерял воды на 620 млн гривен.