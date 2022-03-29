У Донецьку запасів води залишилося на два тижні: через дефіцит у місті відключать опалення

На сьогодні в окупованому місті подача холодної води населенню здійснюється раз на дві доби — з 19:00 до 21:00.

В окупованому Донецьку запасів води залишилося не більш, як на 14 днів. Про це попередив "мер" непідконтрольного Україні міста Олексій Кулемзін.

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За його словами, через дефіцит води в Донецьку із середи, 30 березня, відключають централізоване опалення.

Кулемзін попередив, що в окупованому місті склалася критична ситуація з водопостачанням, а запасів залишилося не більш, як на 14 днів.

"Мер" непідконтрольного Україні населеного пункту заявив, що через знеструмлення першого підйому Південно-Донбаського водоводу жителі Донецька отримують воду з резервного водосховища.

"Деякі райони міста повністю залишилися без центрального водопостачання. Катастрофічний брак води зумовив перехід на скорочений графік її подачі населенню. Проте й це не вирішило проблему", — продовжив колаборант у своєму Telegram.

Відключення централізованого опалення в Донецьку Кулемзін пояснив тим, що це "вимушений захід", який дозволить не витрачати запас води для щоденного підживлення теплових мереж.

Станом на сьогодні в окупованому місті подача холодної води населенню здійснюється раз на дві доби — з 19:00 до 21:00. На схожий графік перейшла окупаційна влада сусідньої Макіївки. Жителі міста-супутника Донецька холодну воду одержують протягом чотирьох годин на добу.

Нагадаємо, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення сотні тисяч мешканців Донбасу залишилися без холодної води. Внаслідок обстрілів у районі насосної станції Південнодонбаського водопроводу водопостачання втратили 44 населені пункти.

Також Держекоінспекція повідомляла, що щодня окупанти крадуть українську воду на 30 млн гривень. За даними відомства, через захоплення окупантами гідротенічних споруд Північно-Кримського каналу Київ втратив води на 620 млн гривень.