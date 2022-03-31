В Киеве с 1 апреля возобновляют услуги велопроката

Несмотря на возобновление работы сервиса, количество доступного транспорта все же будет ограничено.

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С 1 апреля в Киеве возобновляют прокат велотранспорта. Как сообщает в своем Facebook журналист Андрей Яницкий, столичные предприниматели откликнулись на призыв Киевской городской администрации и предоставят возможность киевлянам воспользоваться услугами проката велосипедов.

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Чиновники из КГГА считают, что возобновление услуг проката велосипедов станет альтернативой для тех граждан, которым необходимо перемещаться по городу на короткие расстояния.

Журналист отметил, что город понемногу адаптируется к новым условиям. Однако несмотря на возобновления работы велопроката, количество транспорта все же будет ограничено.

"Уже в эту пятницу вы сможете воспользоваться нашим транспортом! Не хочется Вас расстраивать, но количество транспорта будет значительно меньше обычного", — говорится в сообщении.

Все граждане, которые воспользуются услугами велопроката, должны обратить особенное внимание на свою безопасность и оставаться предельно бдительными во время сигналов тревог, звучащих по городу. Также Яницкий обращается к киевлянам с просьбой воздержаться от поездок по лесам и парковым зонам.

Напомним, что Киевский городской совет установил льготы для столичного бизнеса. В частности преференциями смогут воспользоваться предприниматели, которые занимаются передвижной торговлей, владельцы ресторанных площадок, бизнесмены, работающих на коммунальных площадях, а также рекламные компании.

С 1 апреля в Киеве возобновляется торговля спиртными напитками. Продавать алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях сферы обслуживания.