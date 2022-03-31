У Києві з 1 квітня відновлюють послуги велопрокату

Незважаючи на відновлення роботи сервісу, кількість доступного транспорту все ж таки буде обмежена.

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З 1 квітня у Києві відновлюють прокат велотранспорту. Як повідомляє у своєму Facebook журналіст Андрій Яніцький, столичні підприємці відгукнулися на заклик Київської міської адміністрації та нададуть можливість киянам скористатися послугами прокату велосипедів.

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Чиновники з КМДА вважають, що відновлення послуг прокату велосипедів стане альтернативою для тих громадян, яким необхідно пересуватися містом на короткі відстані.

Журналіст зазначив, що місто поступово адаптується до нових умов. Проте незважаючи на поновлення роботи велопрокату, кількість транспорту все ж таки буде обмежена.

"Уже цієї п'ятниці ви зможете скористатися нашим транспортом! Не хочеться Вас засмучувати, але кількість транспорту буде значно меншою, ніж зазвичай", — йдеться в повідомленні.

Усі громадяни, які скористаються послугами велопрокату, повинні звернути особливу увагу на свою безпеку та залишатися гранично пильними під час сигналів тривог, що лунають містом. Також Яніцький звертається до киян із проханням утриматися від поїздок у лісах і паркових зонах.

Нагадаємо, що Київська міська рада встановила пільги для столичного бізнесу. Зокрема, преференціями зможуть скористатися підприємці, які займаються пересувною торгівлею, власники ресторанних майданчиків, бізнесмени, які працюють на комунальних площах, а також рекламні компанії.

З 1 квітня у Києві відновлюється торгівля спиртними напоями. Продавати алкоголь можна буде з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування.