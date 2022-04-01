Российские войска повредили в Украине шесть зернохранилищ, — Reuters
Удары по зернохранилищам на востоке Украины являются наглядным примером того, как войска РФ угрожают жизнедеятельности гражданского населения.
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С начала российского военного вторжения, войска РФ разрушили не менее шести зернохранилищ на востоке Украины. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Издание пишет, что правительство США располагает снимками, на которых видно как здания для хранения зерна, что были целыми в январе этого года, затем в марте оказались с поврежденными крышами. Специалисты такие повреждения называют "ударными кратерами".
По словам журналистов газеты, американский чиновник сообщил, что российские войска неоднократно наносят ущерб зернохранилищам на востоке Украины. Это событие происходит в то время, когда официальные лица по всему миру обеспокоены последствиями для глобального продовольственного снабжения в результате вторжения в Украину, которая является четвертым по величине экспортера зерна в мире, согласно показателям 2020 — 2021 годов.
"Безрассудное разрушение Россией этих зерновых хранилищ является наглядным примером того, как война Путина непосредственно затрагивает гражданское население Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", — подчеркнул чиновник.
По его словам, уничтожение этих зернохранилищ и запасов продовольствия может привести к дефициту и росту цен в странах Африки и Ближнего Востока, зависящих от экспорта украинской пшеницы.
Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, выступая во вторник 29 марта на заседании Совбеза ООН по Украине заявила, что "Россия активно нацеливается на зерновые элеваторы и продовольственные склады". После чего постпред России в ООН Василий Небензя конечно же опроверг подобные заявления.
Напомним, что 20 марта заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма говорил о продовольственных запасах в Украине. По его словам пшеницы, кукурузы, растительного масла и другого продовольствия на украинских складах хватит на 3-5 лет.
Ранее Фокус анализировал перспективу продовольственной безопасности Украины на ближайшее время. Согласно мнению экспертов, Украине в течение месяца необходимо аккумулировать топливо, удобрение и рабочую силу, и направить все это на посевную в те регионы, которые пострадали от войны.