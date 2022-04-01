Российские войска повредили в Украине шесть зернохранилищ, — Reuters

Удары по зернохранилищам на востоке Украины являются наглядным примером того, как войска РФ угрожают жизнедеятельности гражданского населения.

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С начала российского военного вторжения, войска РФ разрушили не менее шести зернохранилищ на востоке Украины. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

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Издание пишет, что правительство США располагает снимками, на которых видно как здания для хранения зерна, что были целыми в январе этого года, затем в марте оказались с поврежденными крышами. Специалисты такие повреждения называют "ударными кратерами".

По словам журналистов газеты, американский чиновник сообщил, что российские войска неоднократно наносят ущерб зернохранилищам на востоке Украины. Это событие происходит в то время, когда официальные лица по всему миру обеспокоены последствиями для глобального продовольственного снабжения в результате вторжения в Украину, которая является четвертым по величине экспортера зерна в мире, согласно показателям 2020 — 2021 годов.

"Безрассудное разрушение Россией этих зерновых хранилищ является наглядным примером того, как война Путина непосредственно затрагивает гражданское население Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", — подчеркнул чиновник.

По его словам, уничтожение этих зернохранилищ и запасов продовольствия может привести к дефициту и росту цен в странах Африки и Ближнего Востока, зависящих от экспорта украинской пшеницы.

Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, выступая во вторник 29 марта на заседании Совбеза ООН по Украине заявила, что "Россия активно нацеливается на зерновые элеваторы и продовольственные склады". После чего постпред России в ООН Василий Небензя конечно же опроверг подобные заявления.

Напомним, что 20 марта заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма говорил о продовольственных запасах в Украине. По его словам пшеницы, кукурузы, растительного масла и другого продовольствия на украинских складах хватит на 3-5 лет.

Ранее Фокус анализировал перспективу продовольственной безопасности Украины на ближайшее время. Согласно мнению экспертов, Украине в течение месяца необходимо аккумулировать топливо, удобрение и рабочую силу, и направить все это на посевную в те регионы, которые пострадали от войны.