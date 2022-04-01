Російські війська пошкодили в Україні шість зерносховищ, — Reuters

Удари по зерносховищах на сході України є наочним прикладом того, як війська РФ загрожують життєдіяльності цивільного населення.

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З початку російського військового вторгнення війська РФ зруйнували не менше шести зерносховищ на сході України. Такі дані наводить агентство Reuters із посиланням на американських чиновників.

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Видання пише, що уряд США має у своєму розпорядженні знімки, на яких видно як будівлі для зберігання зерна, що були цілими в січні цього року, потім у березні опинилися з пошкодженими дахами. Фахівці такі ушкодження називають "ударними кратерами".

За словами журналістів газети, американський чиновник повідомив, що російські війська неодноразово завдають збитків зерносховищам на сході України. Ця подія відбувається в той час, коли офіційні особи у всьому світі стурбовані наслідками для глобального продовольчого постачання внаслідок вторгнення в Україну, яка є четвертою за величиною експортера зерна у світі, згідно з показниками 2020-2021 років.

"Безрозсудна руйнація Росією цих зернових сховищ є наочним прикладом того, як війна Путіна безпосередньо зачіпає громадянське населення України та загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", — наголосив чиновник.

За його словами, знищення цих зерносховищ і запасів продовольства може призвести до дефіциту та зростання цін у країнах Африки та Близького Сходу, що залежать від експорту української пшениці.

Заступниця держсекретаря Венді Шерман, виступаючи у вівторок 29 березня на засіданні Радбезу ООН щодо України, заявила, що "Росія активно націлюється на зернові елеватори та продовольчі склади". Після чого постпред Росії в ООН Василь Небензя, звичайно ж, спростував подібні заяви.

Нагадаємо, що 20 березня заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма говорив про продовольчі запаси в Україні. За його словами пшениці, кукурудзи, олії та іншого продовольства на українських складах вистачить на 3-5 років.

Раніше Фокус аналізував перспективу продовольчої безпеки України найближчим часом. На думку експертів, Україні протягом місяця необхідно акумулювати паливо, добрива та робочу силу, і направити все це на посівну до тих регіонів, які постраждали від війни.