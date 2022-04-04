"Один из лучших": в Киеве простились с убитым россиянами фотографом Максом Левиным

Погибшего документалиста с мировым именем похоронили на новом кладбище в Боярке.

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4 апреля в Михайловском соборе в столице Украины состоялось прощание с фотокорреспондентом и документалистом Максом Левиным, которого россияне убили двумя выстрелами в голову на территории села Гута Межигорская, где украинец документировал боевые действия, сообщает "Левый Берег".

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Возглавил заупокойную службу предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

"Служению особым образом – то, что он видел душой и глазами, он передавал аудитории через фотографии. Один из лучших фотографов современной Украины, Максим Левин не просто работал журналистом. Он действительно служил, служил тому, что выше, чем сегодня, вечности. Он служил истине, а значит своим способом, через дарованный ему талант он служил Богу", – сказал священнослужитель.

[ + – ] Заупокойную службу провел предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний Фото: pomisna.info

По словам Эпифания, Левин прекрасно осознавал всю опасность своей работы, но не мог прятаться и отсиживаться в безопасном месте, потому что хотел показывать всему миру, что происходит:

"Ибо победа лжи, победа тьмы, победа тирании для Украины обернулась бы новым кругом ада на земле. Максима убили потому, что он не лгал, как к этому привыкли в Московии. Убили потому, что он не был, как скабеевы и соловьи, которые на самом деле уже мертвы, хотя и продолжают существовать. А Максим, который с достоинством и преданностью даже ценой жизни служил правде и свободе, свободе слова и мысли – он не умер, а ушел в вечность. Он живет в вашей памяти, в памяти многочисленных поклонников его таланта. Он живет в своих фотографиях. Он живет и будет жить в той Украине, которая не покорилась перед московским тираном, не испугалась, не согнулась, но к удивлению всего мира стоит крепко в борьбе и побеждает"

Попрощаться с погибшим пришли его родные, коллеги, друзья, военные побратимы, представители власти и простые граждане. Как известно, у Макса остались родители, четверо несовершеннолетних детей и супруга.

Связь с Максом пропала 13 марта. В этот день он вместе с коллегой, а нынче военнослужащим Алексеем Чернышовым отправился в Гуту Межигорскую. Оставив машину, они вместе пошли в сторону села Мощун.

О судьбе мужчин ничего не было известно до 1 апреля. Когда ВСУ начали зачистку Киевской области от оккупантов, то обнаружили тело Макса. Его безоружного убили россияне. О судьбе Чернышова на данный момент ничего не известно.

3 апреля Макс Левин был посмертно награжден орденом "За мужество". Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, отметив таким образом исключительные мужество и героизм фотокорреспондента.