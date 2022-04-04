"Один із найкращих": у Києві попрощалися з убитим росіянами фотографом Максом Левіним

Загиблого документаліста зі світовим ім'ям поховали на новому цвинтарі в Боярці.

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4 квітня в Михайлівському соборі в столиці України відбулося прощання з фотокореспондентом та документалістом Максом Левіним, якого росіяни вбили двома пострілами в голову на території села Гута Межигірська, де українець документував бойові дії, повідомляє "Лівий Берег".

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Очолив заупокійну службу настоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

"Служінню по-особливому — те, що він бачив душею та очима, він передавав аудиторії через фотографії. Один із найкращих фотографів сучасної України, Максим Левін не просто працював журналістом. Він дійсно служив, служив тому, що вище за сьогодні, вічності. Він служив істині, а отже, у свій спосіб, через дарований йому талант, він служив Богу", — сказав священнослужитель.

[ + – ] Заупокійну службу провів настоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Епіфаній Фото: pomisna.info

За словами Епіфанія, Левін чудово усвідомлював усю небезпеку своєї роботи, але не міг ховатися і відсиджуватися в безпечному місці, тому що хотів показувати всьому світові, що відбувається.

"Бо перемога брехні, перемога темряви, перемога тиранії для України перетворилася б на нове коло пекла на землі. Максима вбили тому, що він не брехав, як до цього звикли в Московії. Вбили тому, що він не був, як скабєєві та соловйові, які насправді вже мертві, хоч і продовжують існувати, а Максим, який з гідністю і відданістю навіть ціною життя служив правді й свободі, свободі слова і думки — він не помер, а пішов у вічність. Він живе в нашій пам'яті, в пам'яті багатьох шанувальників його таланту. Він живе у своїх фотографіях. Він живе і житиме в тій Україні, яка не скорилася перед московським тираном, не злякалася, не зігнулася, але на подив усього світу стоїть міцно в боротьбі й перемагає"

Попрощатися із загиблим прийшли його рідні, колеги, друзі, військові побратими, представники влади та прості громадяни. Як відомо, в Макса залишилися батьки, четверо неповнолітніх дітей та дружина.

Зв'язок з Максом пропав 13 березня. В цей день він разом із колегою, а нині військовослужбовцем Олексієм Чернишовим, вирушив до Гути Межигірської. Залишивши машину, вони разом пішли в бік села Мощун.

Про долю чоловіків нічого не було відомо до 1 квітня. Коли ЗСУ розпочали зачистку Київської області від окупантів, то знайшли тіло Макса. Його беззбройного вбили росіяни. Про долю Чернишова зараз нічого не відомо.

3 квітня Макса Левіна посмертно нагородили орденом "За мужність". Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, відзначивши у такий спосіб виняткові мужність та героїзм фотокореспондента.