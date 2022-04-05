Не беженцы, а рабочая сила. Плюсы и минусы федеральной программы Канады для украинцев

Канада, как и многие другие страны, принимает беженцев из Украины. Фокус разобрался в подводных камнях временной миграционной программы, запущенной канадским правительством, и узнавал, готова ли Канада дать безвиз для украинцев в 2022 году

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Канада: безвиз для украинцев и программа воссоединения семей

17 марта Канада запустила временную миграционную программу для украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения. Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (Canada-Ukraine authorization for emergency travel — CUAET) предусматривает статус временного резидента для человека в стране и дает возможность работать и обучаться. Программа действует для неограниченного количества беженцев из Украины. За прошедшее время заявки на участие CUAET подали 80 тыс. украинцев и членов их семей, около 10 тыс. заявок уже одобрены.

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Вот здесь дается подробная инструкция, как подать заявку. Для этого надо зарегистрироваться на правительственном портале, получив код по электронной почте, и заполнить онлайн-форму (выбрать emergency travel, а не visitor visa).

Даже в рамках миграционной программы украинские беженцы для приезда в Канаду обязаны получить бесплатную гостевую визу сроком на три года (вместо стандартных шести месяцев). Также украинцы должны сдать свои биометрические данные (отпечатки пальцев) в одном из визовых центров за пределами Украины (их адреса можно найти на сайте).

[ + – ] Правительство Канады готовится запустить программу по воссоединению семей для беженцев из Украины Фото: pexels.com

На днях депутаты федерального парламента Канады поддержали отмену визового режима с Украиной. Однако законодатели могут лишь рекомендовать ввести безвиз для украинцев, окончательное решение по этому вопросу принимает канадское правительство.

Если визы действительно отменят, то вместо них украинцы, путешествующие в Канаду, будут получать электронное разрешение на въезд (eTA).

Пока же правительство готовится запустить еще одну программу — по воссоединению семей, что позволит тем, у кого есть родственники в Канаде, стать постоянными жителями страны.

Миграционная программа в Канаде: "Швабра вместо руки помощи"

Как сообщает портал Global News, временная миграционная программа не дает прибывающим в Канаду украинцам статус беженцев, а значит они не могут рассчитывать на такую же поддержку. Об этом журналистам рассказал министр иммиграции Канады Шон Фрейзер. По его словам, правительство пока решило не предоставлять гражданам Украины временное жилье или финансовую помощь.

"Сейчас мы продолжаем обсуждать, какие другие меры должны внедрить [для поддержки украинских мигрантов]", — цитирует чиновника издание. При этом в офисе министра сообщают, что правительство сотрудничает с канадским Красным Крестом и 550 агентствами по расселению для организации языковых курсов для украинцев и поиска для них подходящей работы.

[ + – ] Украинские беженцы в Канаде могут рассчитывать на языковые курсы и социальные услуги от государства Фото: pexels.com

Часть экспертов уже раскритиковала такой подход канадского правительства к организации помощи для украинцев.

"Эти работники считаются достаточно хорошими, чтобы работать, но недостаточно хорошими, чтобы постоянно проживать в стране и иметь доступ к поддержке", — пишут доценты Школы социальной работы Университета Дэлхаузи Ралука Бежан и Кэтрин Браян. Ученые отмечают, что правозащитники много лет требовали отменить временные миграционные схемы, которые в первую очередь приносят пользу работодателям и государству.

"Якобы доброжелательный [по отношению к украинцам], CUAET отметает все эти усилия и ставит всех тех, кто бежит от насилия в Украине, в положение неопределенности в Канаде", — подчеркивают эксперты.

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Бежан и Браян объясняют, что временный миграционный статус не дает украинцам доступа к программам расселения, трудоустройства, обучающим программам, которые призваны ускорить процессы социальной и экономической интеграции приезжающих. Ученые уверены: если Канада разрешит безвиз с Украиной, это даст возможность жителям воюющей страны просто прилететь в страну и там подавать заявление о предоставлении убежища.

Похожей позиции придерживаются в Конгрессе украинцев Канады. Президент организации Александра Хычий назвала федеральную программу "туристической визой с разрешением на работу", пишет Vernon Morning Star.

"Без необходимой поддержки гостевая виза с разрешением на работу — это не что иное, как план погашения дефицита рабочей силы в Канаде, замаскированный под гуманитарную помощь. Украинцам нужна рука, предлагающая помощь, а не швабра и фартук", — высказалась Хычий.

Конгресс украинцев Канады призвал правительство выделить финансовую помощь для прибывающих мигрантов из Украины на первые 90 дней нахождения в стране, а также выделить жилье тем, кто не может его арендовать.

"Прямо завтра [после прибытия] они не смогут найти работу или квартиру", — подчеркивает Игорь Михальчишин, генеральный директор общественной организации.

Расширенная программа: как Канада принимает беженцев из Украины

Несколько дней назад министр иммиграции Шон Фрейзер написал в Twitter-аккаунте, что Канада будет расширять федеральную программу и помогать украинцам с трудоустройством и интеграцией в те громады, где они поселятся. Действительно, 30 марта правительство обновило программу.

Теперь украинцы могут рассчитывать на языковые курсы и социальные услуги от государства. В частности, с 1 апреля в аэропортах, принимающих украинцев, заработали специальные службы поддержки, где вынужденные переселенцы получат информацию о том, как оформить номер социального страхования (SIN), медицинскую карту и водительские права, а также консультации по вопросам трудоустройства.

Где и как искать работу в Канаде

Чтобы трудоустроиться в Канаде, параллельно с получением CUAET надо оформить разрешение на работу сроком на три года.

Правительство создало электронный Банк вакансий, где работодатели оставляют предложения, а украинцы могут поискать подходящее место работы. Для этого надо предварительно зарегистрироваться на онлайн-платформе.

Власть на местах также старается предложить свои варианты для помощи украинским переселенцам. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в провинции беженцев из Украины ждет работа и поселение. Это заявление подтверждает министр труда Онтарио Монти МакНотон, уверяющий, что здесь доступно более 30 тыс. вакансий для вынужденных переселенцев. Более того, в провинции создается горячая линия, которая должна связать работодателей и профсоюзы с украинскими соискателями, что значительно упростит процесс трудоустройства. При этом МакНотон не уточняет, сколько всего мигрантов ожидают в Онтарио.

Несмотря на расширение федеральной программы, проблема с расселением украинцев все равно остается актуальной. Один из вариантов решения этого вопроса — финансовая компенсация от государства для тех канадцев, кто согласится разместить у себя людей из Украины, как это делается в Польше или Великобритании. Однако Фрейзер на вопросы журналистов, готово ли правительство запустить такие меры поддержки, отвечает уклончиво, говоря лишь, что политики находятся в поисках оптимального решения. По его словам, одним из подходящих вариантов может стать налоговый кредит для тех местных жителей, кто примет украинцев.

Как украинцы в Канаде помогают беженцам

Пока же о том, как разместить прибывающих людей, больше переживают общественные и религиозные организации, а также неравнодушные местные жители. К примеру, Католическое иммиграционное общество Калгари анонсировало, что готово принять 350 перемещенных украинцев в течение нескольких следующих недель. По словам главы организации Фариборза Бирджанбяна, они нашли уже 60 местных семей, желающих разместить у себя беженцев из Украины.

Другой проблемный момент — дорога в Канаду, которую сегодня украинцы оплачивают из своего кошелька, но далеко не у всех есть такая возможность. Общественники стараются содействовать и в этом: 28 марта в аэропорту Эдмонтона приземлился самолет из Польши, на борту которого находилось 60 граждан Украины. Рейс оплатили из благотворительных сборов, однако это разовая акция. Остается надежда на то, что правительство Канады договорится о гуманитарных авиаперелетах, но пока никакой конкретики в этом вопросе нет.

Иммиграция в Канаду: где получить информацию

Все дополнительные вопросы об условиях въезда для украинцев в Канаду можно задать по телефону Министерства по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады: 613-321-4243. Звонить можно как внутри страны, так и из других государств, есть возможность заказать бесплатный обратный звонок.