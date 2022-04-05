Не біженці, а робоча сила. Плюси та мінуси федеральної програми Канади для українців

Канада, як і багато інших країн, приймає біженців з України. Фокус розібрався у підводному камінні тимчасової міграційної програми, запущеної канадським урядом, і дізнавався, чи готова Канада дати безвіз для українців у 2022 році.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Канада: безвіз для українців і програма возз'єднання сімей

17 березня Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців, які залишили країну через російське вторгнення. Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (Canada-Ukraine authorization for emergency travel — CUAET) передбачає статус тимчасового резидента для людини в країні та дає можливість працювати та навчатися. Програма діє для необмеженої кількості біженців з України. За минулий час заявки на участь CUAET подали 80 тис. українців і членів їхніх сімей, приблизно 10 тис. заявок уже схвалено.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ось тут подається докладна інструкція, як подати заявку. Для цього треба зареєструватися на урядовому порталі, отримавши код електронною поштою, і заповнити онлайн-форму (вибрати emergency travel, а не visitor visa).

Навіть у межах міграційної програми українські біженці для приїзду до Канади зобов'язані отримати безкоштовну гостьову візу терміном на три роки (замість стандартних шести місяців). Також українці мають здати свої біометричні дані (відбитки пальців) в одному з візових центрів за межами України (їх адреси можна знайти на сайті).

[ + – ] Уряд Канади готується запустити програму з возз'єднання сімей для біженців з України Фото: pexels.com

Днями депутати федерального парламенту Канади підтримали скасування візового режиму з Україною. Проте законодавці можуть лише рекомендувати запровадити безвіз для українців, остаточне рішення з цього питання ухвалює канадський уряд.

Якщо візи дійсно скасують, то замість них українці, які подорожують до Канади, отримуватимуть електронний дозвіл на в'їзд (eTA).

Поки що ж уряд готується запустити ще одну програму — з возз'єднання сімей, що дозволить тим, хто має родичів у Канаді, стати постійними жителями країни.

Міграційна програма у Канаді: "Швабра замість руки допомоги"

Як повідомляє портал Global News, тимчасова міграційна програма не дає українцям статус біженців, що прибувають у Канаду, а значить вони не можуть розраховувати на таку ж підтримку. Про це журналістам розповів міністр імміграції Канади Шон Фрейзер. За його словами, уряд поки що вирішив не надавати громадянам України тимчасове житло чи фінансову допомогу.

"Зараз ми продовжуємо обговорювати, які інші заходи мають запровадити [для підтримки українських мігрантів]", — цитує чиновника видання. При цьому в офісі міністра повідомляють, що уряд співпрацює з канадським Червоним Хрестом та 550 агентствами з розселення для організації мовних курсів для українців і пошуку для них відповідної роботи.

[ + – ] Українські біженці в Канаді можуть розраховувати на мовні курси та соціальні послуги від держави Фото: pexels.com

Частина експертів уже розкритикувала такий підхід канадського уряду до організації допомоги українцям.

"Ці працівники вважаються досить хорошими, щоб працювати, але недостатньо хорошими, щоб постійно проживати в країні та мати доступ до підтримки", — пишуть доценти Школи соціальної роботи Університету Делхаузі Ралука Бежан і Кетрін Браян. Учені зазначають, що правозахисники багато років вимагали скасувати тимчасові міграційні схеми, які насамперед приносять користь роботодавцям та державі.

"Начебто доброзичливий [стосовно українців], CUAET відкидає всі ці зусилля і ставить усіх тих, хто тікає від насильства в Україні, у становище невизначеності в Канаді", — наголошують експерти.

Важливо

Відчинені двері. Як Польща приймає українських біженців

Бежан і Браян пояснюють, що тимчасовий міграційний статус не дає українцям доступу до програм розселення, працевлаштування, навчальних програм, які мають прискорити процеси соціальної та економічної інтеграції приїжджих. Учені впевнені: якщо Канада дозволить безвіз з Україною, це дасть змогу жителям країни, що воює, просто прилетіти до країни і там подавати заяву про надання притулку.

Схожої позиції дотримуються у Конгресі українців Канади. Президентка організації Олександра Хичій назвала федеральну програму "туристичною візою з дозволом на роботу", пише Vernon Morning Star.

"Без необхідної підтримки гостьова віза з дозволом на роботу — це ніщо інше, як план погашення дефіциту робочої сили в Канаді, замаскований під гуманітарну допомогу. Українцям потрібна рука, яка пропонує допомогу, а не швабра та фартух", — висловилася Хичій.

Конгрес українців Канади закликав уряд виділити фінансову допомогу для мігрантів з України, які прибувають, на перші 90 днів перебування в країні, а також виділити житло тим, хто не може його орендувати.

"Прямо завтра [після прибуття] вони не зможуть знайти роботу чи квартиру", — наголошує Ігор Міхальчишин, генеральний директор громадської організації.

Розширена програма: як Канада приймає біженців з України

Кілька днів тому міністр імміграції Шон Фрейзер написав у Twitter-акаунті, що Канада розширюватиме федеральну програму та допомагатиме українцям із працевлаштуванням та інтеграцією в ті громади, де вони оселяться. Справді, 30 березня уряд оновив програму.

Наразі українці можуть розраховувати на мовні курси та соціальні послуги від держави. Зокрема, з 1 квітня в аеропортах, які приймають українців, запрацювали спеціальні служби підтримки, де вимушені переселенці отримають інформацію про те, як оформити номер соціального страхування (SIN), медичну картку та права водія, а також консультації з питань працевлаштування.

Де і як шукати роботу в Канаді

Щоб працевлаштуватися у Канаді, паралельно з отриманням CUAET треба оформити дозвіл на роботу терміном на три роки.

Уряд створив електронний Банк вакансій, де роботодавці залишають пропозиції, а українці можуть пошукати потрібне місце роботи. Для цього треба зареєструватися на онлайн-платформі.

Влада на місцях намагається запропонувати свої варіанти для допомоги українським переселенцям. Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що в провінції біженців з України чекає робота та поселення. Цю заяву підтверджує міністр праці Онтаріо Монті МакНотон, який запевняє, що тут доступно понад 30 тис. вакансій для вимушених переселенців. Більше того, у провінції створюється гаряча лінія, яка має пов'язати роботодавців і профспілки з українськими здобувачами, що значно спростить процес працевлаштування. При цьому МакНотон не уточнює, скільки всього мігрантів очікують в Онтаріо.

Незважаючи на розширення федеральної програми, проблема з розселенням українців все одно залишається актуальною. Один із варіантів вирішення цього питання — фінансова компенсація від держави для тих канадців, хто погодиться розмістити у себе людей з України, як це робиться у Польщі чи Великій Британії. Проте Фрейзер на запитання журналістів, чи готовий уряд запустити такі заходи підтримки, відповідає ухильно, говорячи лише, що політики перебувають у пошуках оптимального рішення. За його словами, одним із слушних варіантів може стати податковий кредит для тих місцевих жителів, хто прийме українців.

Як українці в Канаді допомагають біженцям

Поки що про те, як розмістити людей, які прибувають, більше переживають громадські та релігійні організації, а також небайдужі місцеві жителі. Наприклад, Католицьке імміграційне товариство Калгарі анонсувало, що готове прийняти 350 переміщених українців протягом кількох наступних тижнів. За словами голови організації Фаріборза Бірджанбяна, вони знайшли вже 60 місцевих сімей, які бажають розмістити у себе біженців із України.

Інший проблемний момент — дорога до Канади, яку сьогодні українці оплачують зі свого гаманця, але далеко не всі мають таку можливість. Громадські люди намагаються сприяти і в цьому: 28 березня в аеропорту Едмонтона приземлився літак із Польщі, на борту якого перебувало 60 громадян України. Рейс сплатили з благодійних зборів, проте це разова акція. Залишається надія на те, що уряд Канади домовиться про гуманітарні авіаперельоти, але поки що жодної конкретики в цьому питанні немає.

Імміграція до Канади: де отримати інформацію

Усі додаткові питання щодо умов в'їзду для українців до Канади можна поставити за телефоном Міністерства у справах імміграції, біженців і громадянства Канади: 613-321-4243. Телефонувати можна як усередині країни, так і з інших держав, можна замовити безкоштовний зворотний дзвінок.