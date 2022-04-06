"Процесс пошел": в Сети показали эвакуацию львов и тигров из экопарка под Харьковом

Команда неравнодушных и смелых людей вывозит животных, несмотря на опасность и обстрелы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Из Фельдман-Экопарка под Харьковом, который находится на линии огня и постоянно обстреливается российскими войсками, удалось спасти пять львов, о чем с радостью рассказал его основатель Александр Фельдман. На странице парка в Instagram он показал команду людей, рискующих жизнями ради спасения животных.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Процесс начался, и продолжается успешно! Сегодня наша команда в достаточно широком составе прорвалась на территорию Экопарка. И хотя опять были обстрелы, это не помешало нам эвакуировать пятерых львов и некоторых других животных. Лев и львицы сегодня, двое молодых львов, ягуар и пантера вчера – спасение наших крупных хищников идет хорошими темпами. Спасибо нашей команде, смело работающей здесь, в "серой зоне". Спасибо всем, кто откликнулся и согласился приютить наших животных, спасибо людям, помогающим нам техникой, оборудованием, финансами. Нас не оставили один на один с нашей проблемой, мы чувствуем просто огромную поддержку – и мы сделаем все, чтобы животные были спасены и нашли новый дом. Надеюсь, временно – до нашей победы и восстановления Экопарка", – говорится в подписи к видео.

После львов и тигров собираются эвакуировать пять бурых медведей.

Напомним, накануне Александр Фельдман говорил о том, что если не удастся решить вопрос с эвакуацией хищников, то львов и тигров придется усыпить. Из-за обстрелов вольеры и клетки животных были разрушены или сильно повреждены, и питомцы могли сбежать в любой момент, представляя угрозу для людей.

На беду откликнулись сотни людей, которые тут же начали предлагать свою помощь с эвакуацией животных и их размещением, и с 6 апреля начался вывоз жителей экопарка в более безопасные регионы.