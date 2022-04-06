"Процес пішов": у мережі показали евакуацію левів і тигрів із екопарку під Харковом

Команда небайдужих і сміливих людей вивозить тварин, незважаючи на небезпеку й обстріли.

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Із "Фельдман-Екопарку" під Харковом, який розташований на лінії вогню та постійно обстрілюється російськими військами, вдалося врятувати п'ять левів, про що радо розповів його засновник Олександр Фельдман. На сторінці парку в Instagram він показав команду людей, які ризикують життям заради порятунку тварин.

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"Процес розпочався та триває успішно! Сьогодні наша команда в досить широкому складі прорвалася на територію Екопарку. І хоча знову були обстріли, це не завадило нам евакуювати п'ятьох левів і деяких інших тварин. Лев і левиці сьогодні, двоє молодих левів, ягуар і пантера вчора — порятунок наших великих хижаків іде хорошими темпами. Дякуємо нашій команді, яка сміливо працює тут, у "сірій зоні". Дякую всім, хто відгукнувся та погодився дати притулок нашим тваринам, дякую людям, які допомагають нам технікою, обладнанням, фінансами. Нас не залишили один на один із нашою проблемою, ми відчуваємо просто величезну підтримку – і ми зробимо все, щоб тварини були врятовані та знайшли новий дім. Сподіваюся, тимчасово – до нашої перемоги та відновлення Екопарку", – йдеться в підписі до відео.

Після левів і тигрів збираються евакуювати п'ять бурих ведмедів.

Нагадаємо, напередодні Олександр Фельдман говорив про те, що якщо не вдасться вирішити питання з евакуацією хижаків, то левів і тигрів доведеться приспати. Через обстріл вольєри та клітки тварин були зруйновані або сильно пошкоджені, і вихованці могли втекти будь-якої миті, становлячи загрозу для людей.

На біду відгукнулися сотні людей, які відразу почали пропонувати свою допомогу з евакуацією тварин і їх розміщенням, і з 6 квітня розпочалося вивезення жителів екопарку в безпечніші регіони.