Италия рассматривает возможность возвращения своего посольства в Киев, — глава МИД

Луиджи Ди Майо считает, что возвращение посла страны Франческо Зазо в Киев — отличный знак, который сближает его итальянский и украинский народы.

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о возвращении посольства страны в столицу Украины, сообщает издание Sky TG 24.

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Сообщается, что Ди Майо объявил об этом в кулуарах Совета НАТО в Брюсселе. Министр иностранных дел также подтвердил поддержку Италией нового пакета санкций против России и запланировал встречу со своим турецким коллегой для работы на мирной конференции.

Возвращение посольства Италии в Киев стало возможным благодаря обеспечению безопасности в столице Украины и территории вокруг города.

"Мы анализируем безопасность на местах и производим координацию со всеми нашими партнерами и союзниками, чтобы иметь возможность сделать это не всем вместе одновременно, а присоединиться к инициативе, которая возвращает офисы дипломатов в Киеве", — отметил Луиджи Ди Майо.

Также министр добавил, что "возвращение посла Пьера Франческо Зазо в Киев — это отличный знак, который также позволяет нам быть ближе к украинским институтам и украинскому народу".

Ранее о возвращении послов в Киев объявили министерства иностранных дел Турции и Литвы.

В конце марта Фокус рассказывал о помощи, которую итальянское правительство предлагает украинским беженцам. Украинцам, которые прибывают в Италию, предоставят вид на жительство сроком на один год. Это откроет им доступ к рынку труда и социальному обеспечению.

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