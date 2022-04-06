Італія розглядає можливість повернення свого посольства в Київ, — глава МЗС

Луїджі Ді Майо вважає, що повернення посла країни Франческо Зазо в Київ — чудовий знак, який зближує його італійський та український народи.

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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про повернення посольства країни до столиці України, повідомляє видання Sky TG 24.

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Повідомляється, що Ді Майо оголосив про це в кулуарах Ради НАТО в Брюсселі. Міністр закордонних справ також підтвердив підтримку Італією нового пакету санкцій проти Росії та запланував зустріч зі своїм турецьким колегою для роботи на мирній конференції.

Повернення посольства Італії до Києва стало можливим завдяки гарантуванню безпеки у столиці України та території навколо міста.

"Ми аналізуємо безпеку на місцях і проводимо координацію з усіма нашими партнерами та союзниками, щоб мати можливість зробити це не всім разом одночасно, а приєднатися до ініціативи, яка повертає офіси дипломатів у Києві", — зазначив Луїджі Ді Майо.

Також міністр додав, що "повернення посла П'єра Франческо Зазо до Києва — це чудовий знак, який також дозволяє нам бути ближчими до українських інститутів та українського народу".

Раніше про повернення послів до Києва оголосили міністерства закордонних справ Туреччини та Литви.

Наприкінці березня Фокус розповідав про допомогу, яку італійський уряд пропонує українським біженцям. Українцям, які прибувають до Італії, нададуть дозвіл на проживання терміном на один рік. Це відкриє їм доступ до ринку праці та соціального забезпечення.

Зазначимо, що сьогодні в Італії невідомі підпалили віллу, яка належала російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Пожежу в будинку російського телеведучого помітив сусід. Місцеві поліцейські сказали, що спалахнули кілька шин із зовнішнього боку маєтку.