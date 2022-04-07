Россия должна стать изгоем для европейских стран, - Подоляк

Советник главы ОП предлагает создать международную комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине, а также организовать акции в крупных городах ЕС.

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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предложил украинским эмигрантам в странах Европы помочь в донесении информации о преступлениях россиян на территории Украины. Об этом функционер написал в своем телеграм-канале.

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Подоляк считает, что Россия должна получить неформальный статус изгоя в европейских странах, как государство, которое склонно к массовым убийствам граждан других стран. По мнению чиновника, это поможет побороть лобби России в европейских бизнес-кругах, которое продолжает "блокировать антироссийские инициативы".

Советник главы ОП предложил запустить два параллельных процесса. Один из них: "организовать максимально широкую международную следственную бригаду по расследованию массовых военных преступлений российских военнослужащих". Этот шаг, по мнению Подоляка, позволит выйти на конкретные пофамильные подозрения гражданам РФ в международных институтах.

Второе предложение функционера Офиса Президента несет в себе призыв как к украинцам, так и к гражданам зарубежных стран.

"Организовать большие выставки на площадях европейских столиц (Берлин, Париж, Мадрид, Рим, Варшава, Вена, Лондон и т. д.) под условным названием "Бучанская резня". Фотографии убитых, растерзанных, сожженных людей во всех анатомических подробностях, видео масштабных разрушений мирных городов, рассказы очевидцев и выживших. Нужны настоящие европейские эмоции. Только так можно добиться того, чтобы рф надолго (навсегда) стала мировым чудовищем", — написал Подоляк.

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