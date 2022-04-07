Росія має стати ізгоєм для європейських країн, — Подоляк

Радник голови ОП пропонує створити міжнародну комісію для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також організувати акції у великих містах ЄС.

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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк запропонував українським емігрантам у країнах Європи допомогти в донесенні інформації про злочини росіян на території України. Про це функціонер написав у своєму телеграм-каналі.

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Подоляк вважає, що Росія має отримати неформальний статус ізгоя в європейських країнах, як держава, яка схильна до масових убивств громадян інших країн. На думку чиновника, це допоможе подолати лобі Росії в європейських бізнес-колах, яке продовжує "блокувати антиросійські ініціативи".

Радник голови ОП запропонував запустити два паралельні процеси. Один із них: "організувати максимально широку міжнародну слідчу бригаду з розслідування масових воєнних злочинів російських військовослужбовців". Цей крок, на думку Подоляка, дозволить вийти на конкретні прізвища громадян РФ для висунення підозр у міжнародних інститутах.

Друга пропозиція функціонера Офісу Президента несе заклик як до українців, так і до громадян закордонних країн.

"Організувати великі виставки на площах європейських столиць (Берлін, Париж, Мадрид, Рим, Варшава, Відень, Лондон тощо) під умовною назвою "Бучанська різанина". Фотографії вбитих, розтерзаних, спалених людей у всіх анатомічних подробицях, відео масштабних руйнувань мирних міст, розповіді очевидців і тих, хто вижив. Потрібні справжні європейські емоції. тільки так можна добитися того, щоб РФ надовго (назавжди) стала світовим чудовиськом", — написав Подоляк.

Раніше Фокус розповідав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв майбутні бої за Донбас із Другою світовою війною. Під час виступу після зустрічі з послами країн НАТО дипломат зазначив, що в битві братимуть участь тисячі танків, літаків та бронетехніки.

Також ми повідомляли, що на бутиках Chanel у Парижі з'явилися наклейки з Гітлером. Флешмоб пов'язують із відходом бренду з російського ринку та відмовою продавати продукцію покупцям із РФ.