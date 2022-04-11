11 апреля в зоне боевых действий откроют девять гуманитарных коридоров

Людмила Денисова сообщила о том, какие гуманитарные коридоры будут действовать 11 апреля в Запорожской, Донецкой и Луганской областях

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей Фейсбук-странице, что 11 апреля на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей откроются девять гуманитарных коридоров.

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В Донецкой области будет работать коридор Мариуполь – Запорожье. Выехать из города можно будет на собственном транспорте.

В Запорожской области откроются коридоры Бердянск – Запорожье и Токмак – Запорожье, место сборов: ул. Шевченко, 5. Место сбора желающих воспользоваться коридором Энергодар – Запорожье, объявят местные власти

Из оккупированных городов области эвакуация будет проходить на личном автомобилях, так как автобусы, отправленные из Запорожья, ждут пропуска на блокпосту в городе Васильевка.

В Луганской области организуют коридоры Северодонецк – Бахмут, место сборов: проспект Химиков, 28; Лисичанск – Бахмут, места сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324; Попасная – Бахмут, место сборов: ул. Первомайская, 42, с. Горное – Бахмут, место сборов: ул. Гагарина, 13; Рубежное – Бахмут.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что создание гуманитарного коридора в Мариуполе блокировал лично президент РФ Владимир Путин.

Фокус подробно рассказывал о том, в какие страны украинцы бегут от войны с Россией и какую поддержку им предоставляют.